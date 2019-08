L' Inter di Conte prende forma | nella formazione tipo il nuovo bomber è Lukaku

Moratti : «Icardi meglio di Lukaku - l’Inter si è incartata. Conte è bravo - il suo dna è pessimo» : La Gazzetta di Modena ha pubblicato un video in cui Massimo Moratti parla del caso Icardi. Video ripreso dall’agenzia Italpress. Moratti fa gli elogi al nuovo allenatore Antonio Conte: «È bravo e si vede, anche se ha un pessimo dna. L’Inter gioca in modo diverso rispetto alla scorsa stagione, non gioca più in orizzontale» Poi affronta il caso Icardi: «Come finirà, non lo so nemmeno io. Icardi è più forte di Lukaku, questo è certo: ed ...

Inter - Lukaku sarebbe il primo degli acquisti da regalare Conte : L'Inter comincia a muoversi con forza in questa sessione estiva di calciomercato. Nelle ultime settimane ci sono state varie polemiche perché la squadra nerazzurra è scesa in campo praticamente senza attaccanti. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, in International Champions Cup ha schierato il giovanissimo classe 2002 Sebastiano Esposito e l'adattato Ivan Perisic che, tra l'altro, potrebbe essere ceduto. Il club meneghino, però, sta lavorando ...

Inter - Fabrizio Biasin su Antonio Conte : perché in un mese ha già rianimato la squadra : Un mese fa Conte si presentava all' Inter: ve lo ricordate? Faceva caldo. Anche oggi fa caldo ma in mezzo sono trascorsi 30 giorni «pieni» di cambiamenti e «vuoti» di attaccanti. Qual è una delle affermazioni più stucchevoli del periodo estivo? Ve lo diciamo noi: «Si vede la mano di (nome di allenat

Biasin (Libero) : Dopo un solo mese di lavoro Conte ha rianimato l’Inter : E’ bastato un solo mese di lavoro, scrive Fabrizio Biasin su Libero, perché Antonio Conte rianimasse l’Inter. Nonostante una rosa incompleta e un attacco tutto da inventare. Il tecnico nerazzurro è riuscito a trasformare la squadra, che oggi mostra grinta e organizzazione. Non solo: anche giocatori come Candreva e Dalbert, che erano in discussione, sembrano rinati. Nell’Inter si vede la mano di Conte, scrive Biasin. E’ ...

Inter - Dzeko si complica : Perisic pronto all’addio - Conte boccia il croato : CALCIOMERCATO Inter- Giorni intensi in chiave mercato per la compagine nerazzurra. Nelle ultime ore si sarebbe complicato in maniera decisa il possibile passaggio di Dzeko in maglia Inter. Il giocatore potrebbe prendere in considerazione la destinazione Napoli, ma tutto potrebbe dipendere dalle offerte che verranno presentate al giocatore e dal pressing del club partenopeo. Non […] L'articolo Inter, Dzeko si complica: Perisic pronto ...

Calciomercato Inter - addio anche con Perisic : il croato non ha convinto Conte : Calciomercato Inter – Le prossime ore saranno decisive per il Calciomercato dell’Inter, in particolar modo nella giornata di domani terminerà la sessione in Inghilterra e quindi le squadre devono accelerare le trattative, deve decidersi soprattutto il futuro dell’attaccante Lukaku ma anche quello di Dybala tentato dal Tottenham. Nel frattempo è arrivata un’altra decisione importante, un altro calciatore dopo Icardi ...

Inter - Matteo Politano resta. Emergenza in attacco? Conte lo vede di seconda punta : Matteo Politano resta all'Inter. Dunque un contrordine per l'esterno che non partirà, nonostante il modulo tattico di Antonio Conte certo non lo favorisca. Ma l'Emergenza in attacco dell'allenatore nerazzurro fa sì che ora l'Inter non possa permettersi di rinunciare al giovane. Anche perché Perisic

L'Inter vuole accontentare Conte : i nerazzurri vorrebbero Dybala e Lukaku in attacco : L'Inter è ancora al lavoro per cercare di acContentare il proprio tecnico Antonio Conte sul mercato. La squadra ha dato segnali importanti in questo precampionato e la mano dell'allenatore comincia ad intravedersi. Inevitabile, però, pensare anche a ciò che manca a questa compagine per fare il salto di qualità: evidente l'esigenza di attaccanti, visto che l'ex tecnico del Chelsea ha dovuto giocare praticamente senza attacco, con la coppia ...

Inter - il verdetto della partita col Tottenham? Scontato : a Conte serve un attaccante : Sul campo di un Tottenham in formato Premier, schierato in una versione assai vicina a quella titolare, l' Inter è costretta a confrontarsi con il suo principale limite: se gli avversari iniziano con i giri del motore più alti, la squadra non trova le tracce disegnate da Conte durante gli allenament

Lukaku - salta lo scambio con la Juve e l’Inter spera. Conte : “La nostra rosa non è completa” : Romelu Lukaku si allontana, forse in modo definitivo, dalla Juventus. Secondo i media inglese il Manchester United si sarebbe tirato indietro, facendo saltare lo scambio con l’attaccante bianconero Paulo Dybala. Possibile, ora, che l’Inter torni sull’ex giocatore del Chelsea, che resta in uscita dall’Old Trafford. “La nostra rosa è incompleta, abbiamo ancora alcune lacune” ha detto in conferenza stampa ...

Calciomercato Inter - Conte non si illude : “Lukaku? Fino a quando un giocatore non firma…” : L’allenatore dell’Inter ha parlato del futuro di Lukaku, non facendosi illusioni sull’arrivo del belga in nerazzurro La corsa a Romelu Lukaku sta diventando una vera e propria telenovela, con Inter e Juventus che si sfidano a suon di milioni. La frenata arrivata ieri tra il Manchester United e Dybala (inserito nell’operazione come contropartita per il belga) ha rimesso in gioco i nerazzurri, pronti adesso a ...

Video/ Tottenham Inter - 4-5 dcr - highlights e gol. Conte passa ai rigori : Video Tottenham Inter, 4-5 dopo calci di rigore,: gli highlights e i gol dell'amichevole, valida per l'International Champions Cup 2019.

La rassegna stampa di lunedì 5 agosto – Bomber Conte - in tre per Pogba - Lukaku più Inter [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine di oggi, 5 agosto, si parla principalmente di Inter e Juventus. I nerazzurri di Conte, in particolare, giocano bene e vincono ai rigori contro il Tottenham. Ora l’allenatore si aspetta il Bomber dal mercato, come spiega la Gazzetta dello Sport. Il nome è sempre quello di Lukaku sia per la rosea che per il Corriere dello Sport. Il quotidiano romano esalta Elmas, centrocampista macedone del ...

