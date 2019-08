Jonas Brothers | la scaletta del primo concerto dell’Happiness Begins Tour

Jonas Brothers : la reazione delle figlie di Kevin alle nomination degli MTV VMA 2019 ti farà sciogliere : Ma la dolcezza The post Jonas Brothers: la reazione delle figlie di Kevin alle nomination degli MTV VMA 2019 ti farà sciogliere appeared first on News Mtv Italia.

Only Human è il nuovo singolo dei Jonas Brothers prima del concerto in Italia nel 2020 : Si intitola Only Human il nuovo singolo dei Jonas Brothers e arriverà in radio venerdì 5 luglio. Il nuovo pezzo dei fratelli Jonas sarà disponibile in rotazione radiofonica dopo il grande successo di Sucker, che ha anticipato il disco del ritorno ufficiale del trio. I fratelli multiplatino nominati ai GRAMMY sono tornati insieme dopo anni trascorsi da solisti. I fan dell'epoca possono dirsi soddisfatti: dopo anni di attesa estenuante e di ...

Nick Jonas - la rottura con i Jonas Brothers e gli attacchi di panico : Nick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasCome ti comporti quando i colleghi che non sopporti più sono anche i membri della tua famiglia? Per Nick Jonas, 26 anni, sciogliere i Jonas Brother ha portato inevitabilmente una grande frattura nel rapporto con gli altri componenti della band, Joe e Kevin, i suoi fratelli più grandi. «La realtà mi ha colpito. Ci odiavamo a ...

La recensione di Happiness Begins dei Jonas Brothers - un progressivo calo di tensione : "Happiness Begins" dei Jonas Brothers è quel disco che ti fa capire che una band ha ancora alcune cose da dire, nonostante il tempo trascorso nel silenzio. Kevin, Joe e Nick, infatti, erano fermi dal 2009 con "Lines, Vines and Trying Times" e gli stessi fratelli hanno ammesso, in una recente intervista rilasciata a Billboard, che questo disco riassume gli ultimi dieci anni della loro storia personale. Dopo una serie di indizi rilasciati in rete ...

Jonas Brothers : il loro cocktail preferito è tutto italiano : Hai già indovinato di quale si tratta? The post Jonas Brothers: il loro cocktail preferito è tutto italiano appeared first on News Mtv Italia.