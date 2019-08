Atomik è la prima vodka made in Chernobyl | Non è più radiottiva delle altre

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 8 agosto 2019) Un brindisi per ricominciare. A poco più di trent’anni dalla catastrofe nucleare di, un gruppo di ricercatori ha prodotto lacon acqua e cereali provenienti dalla zona di alienazione. Il suo nome?, e non è uno scherzo, ma forse solo un modo di esorcizzare il passato.Il progetto deriva dalla volontà di aiutare le comunità locali, ancora in difficoltà dopo il disastro del 1986, ripartendo da un prodotto di vasto consumo nel Paese realizzato con le materie prime del posto. Acquafalde acquifere distillata e segale leggermente contaminata. Il 25% dei proventi sarà invece reinvestita nel business.è stata sottoposta all’analisi dei ricercatori del laboratorio della Southampton University i quali hanno affermato, nel cercare tracce di radioattività, di aver trovato ogni parametro ...

