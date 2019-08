Tav | Salvini da Conte a Palazzo Chigi

Tav - maggioranza si spacca. No a mozione M5S - passa quella Pd. Salvini - colloquio a palazzo Chigi con Conte : La maggioranza si spacca al Senato sul voto delle mozioni sulla Tav. La mozione targata M5S contraria alla Torino-Lione è stata bocciata dal con 181 no, mentre i voti favorevoli sono...

Il ridicolo voto sulla Tav e le spacconate di Salvini sui migranti : È la critica più facile del mondo. Tanto il criticato non può rispondere e anche volendo non può mettersi a litigare. Ma le conseguenze, in termini di squilibri di mercato, possono essere pesanti nel lungo termine. Appunto, certe parole, anche se solo declamatorie, fanno male. La stessa cosa suc

Mozioni Tav - si aspettano mosse Salvini : 17.40 Dopo il voto sulla Tav si aprirà la crisi di governo? Resta in silenzio Salvini, mentre arriva anche la notizia che il vicepremier leghista ha annullato la tappa del beach tour di oggi. Non sarà ad Anzio, dopo l'appuntamento già cancellato questa mattina a Sabaudia. Confermato invece il comizio di questa sera. Per qualche ora circola anche la voce di un sms di Salvini ai suoi: "Non lasciate Roma". Ma la Lega smentisce. Il capogruppo al ...

Tav - il silenzio di Salvini e Di Maio dopo il voto in Senato. M5s aspetta la mossa della Lega tra ipotesi crisi e malumori : Archiviare il voto e andare avanti vivendo alla giornata. O spaccare tutto e aprire la crisi. Il voto sul Tav in Senato segna un momento di passaggio fondamentale per il governo Lega-M5s. Il Carroccio ha scelto di votare con Pd e Forza Italia in sostegno della grande opera, mentre i 5 stelle sono rimasti soli a ribadire la loro opposizione. Da oggi il Parlamento inizia la pausa estiva, ma la domanda che si fanno tutti nei corridoi è se ...

Matteo Salvini - voci sul piano dopo il caos-Tav : il governo va avanti senza Giuseppe Conte? : E adesso che si fa? dopo il voto sulle mozioni sulla Tav che hanno plasticamente spaccato il governo gialloverde, con Lega e M5s divisi anche in aula, le voci di crisi si rincorrono selvagge. Non solo, Matteo Salvini avrebbe chiesto ai suoi di "non prendere voli intercontinentali", insomma di essere

No Tav dopo bocciatura mozione M5s : “Sfidiamo Salvini a far partire i lavori di allargamento. Scriviamo noi la nostra storia” : “Continuiamo da noi, da un cantiere di fatto fermo da oltre 400 giorni grazie alla nostra opera costante di presidio ed iniziativa, da dei lavori di allargamento che sfidiamo Salvini a far partire, così da poter toccare con mano cosa significa cantierizzare un territorio ostile”. Così il movimento No Tav commenta a caldo, tramite un lungo post su Facebook, l’esito della votazione al Senato sulla Torino – Lione, in cui ...

No Tav a Salvini : Valle resiste - lo vedrà : 15.12 Il voto sulle diverse mozioni,"una sceneggiata dall'esito scontato",non ferma la lotta dei No Tav. "La nostra storia la scriviamo noi-si legge su notav.info -ci vediamo nella Valle che resiste!". "Continuiamo da noi", prosegue la nota in cui si sfida Salvini a "far partire i lavori di allargamento, così da poter toccare con mano cosa significa cantierizzare un territorio ostile". E mentre la pasionaria Nicoletta Dosio attacca i 5 ...

Matteo Salvini - sms ai suoi dopo il voto sulla Tav : "Non partite per le ferie". Crisi di governo - oppure...? : La spaccatura al governo probabilmente non è mai stata così clamorosa. Certo, le tensioni crescono da mesi, ma di fatto Lega e M5s non si erano mai divisi palesemente in aula, così come accaduto con le mozioni sulla Tav. Approvate tutte quelle a favore dell'alta velocità, bocciata quella dei grillin

Tav : Delrio - ‘110 schiaffi a Salvini e Conte’ : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – ‘Salvini diceva ‘altri tre no e finisce tutto’. Sulla Tav ne sono arrivati 110 dal M5S. Sono 110 schiaffi in faccia a lui e a Conte. Bastano?” Così su Twitter il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, dopo il voto al Senato delle mozioni sulla Tav. L'articolo Tav: Delrio, ‘110 schiaffi a Salvini e Conte’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Tav - via libera a mozioni a favore : bocciata quella M5s. Di Maio e Salvini si ignorano - Lega esulta : Tutto come previsto, almeno riguardo al voto. Il Senato ha approvato le mozioni (quattro) a favore del Tav Torino-Lione, nel giorno del duello finale tra Lega e M5s sul via libera all’opera. Respinta quella del Movimento 5 stelle. Così la maggioranza che sostiene il governo di Giuseppe Conte (che non si è mai presentato in Aula, ndr) si è spaccata. Anzi si è proprio sdoppiata, con tanto di rappresentazione plastica. Si sono ignorati ...

Terremoto Tav - la crisi è vicina Salvini ai suoi : "Restate in Italia..." : La frase chiave della giornata di oggi a Palazzo Madama, l'ultima prima della pausa estiva, è quella pronunciata dal capogruppo della Lega Massimiliano Romeo che, rivolgendosi ai colleghi del Movimento 5 Stelle, ha affermato: "Votate contro la Tav Torino-Lione e ci saranno conseguenze". Facile... Segui su affaritaliani.it