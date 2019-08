Migranti maltrattati sul set di Zalone | la denuncia del Times of Malta Il

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Ilof“disgustosi trattamenti” su alcuni dei-comparse sul set del prossimo film di Checco, in lavorazione a, parlando di comportamenti “razzisti”. Pietro Valsecchi, produttore con la Taodue, del film, respinge le accuse: “Cado dalle nubi. Ho letto l’articolo: si capisce chiaramente che è una montatura creata da una persona che è stata allontanata dal set. Le persone che lavorano con noi vengono trattate tutte allo stesso modo”.Il quotidiano maltese in lingua inglese, nella sua versione online, riferisce che “diversi membri della troupe” del film italiano si sono dimessi per protesta dopo aver assistito a “trattamenti disgustosi” su circa 70, tra cui 4 bambini, ingaggiati dalla produzione. Un gruppo di 60 persone, scrive ancora il giornale, ...

