Meteo | ancora maltempo al Nord In Lombardia si contano i danni

Allerta Meteo della Protezione Civile per mercoledì 7 agosto - ancora maltempo al Nord Italia con forti temporali [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Dalla giornata odierna una lieve perturbazione favorirà fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi, sui settori alpini con possibilità di estendersi anche alle pianure limitrofe. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Allerta Meteo Toscana : ancora pioggia e temporali fino alle 18 di domani : Sulla base delle previsioni Meteo, la Soup della Regione Toscana ha prorogato l’allerta Meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico fino alle ore 18 di domani, martedì 30 luglio. Oggi e domani la pressione è in graduale aumento, con tendenza al ritorno verso condizioni stabili e soleggiate. Saranno possibili, nella giornata di oggi, isolati temporali pomeridiani nelle zone interne e sui rilievi. Le zone interessate sono le ...

Meteo : inizio di settimana piu' fresco. Ancora piovaschi e temporali sulle regioni orientali : La vasta e violenta perturbazione che ha colpito l'Italia nel week-end, causando purtroppo ben tre vittime come documentato nelle nostre news, si sta gradualmente spostando verso est lasciando alle...

Previsioni Meteo : ancora caldo africano in Piemonte - allerta per temporali : Un promontorio di alta pressione di origine africana insiste ancora sul nordovest italiano mantenendo tempo soleggiato e temperature elevate, solo sulle zone alpine potranno verificarsi fenomeni di instabilità pomeridiana: lo rende noto Arpa Piemonte. Le temperature massime in pianura si manterranno sui 34-35°C, con valori localmente superiori. A causa dell’umidità presente le temperature massime percepite potranno arrivare ai 38-39°C e le ...

Previsioni Meteo 24 luglio : ancora caldo record in questa estate 2019 : Oggi 24 luglio, secondo le Previsioni meteo, inizia l'apice di questa ondata di caldo che sta interessando la Penisola e tutta l'Europa Occidentale in questa estate 2019. Le temperature supereranno i 35 gradi e in alcune città sfioreranno i 40 gradi. Sarà solo il primo di due giorni di caldo record accompagnato da afa persistente che renderà alcune città torride.Continua a leggere

Meteo in Italia - dal 24 al 28 luglio : ancora caldo torrido poi arriverà il fresco : Com'è stato più volte diffuso dai media durante quest'ultimo periodo, l'estate 2019 è sicuramente la più calda degli ultimi 200 anni, battendo anche la storica torrida estate del 2003, che in moltissimi ricorderanno. Dopo un break dal caldo record e soffocante dell'ultima settimana di giugno e la prima di luglio, il sole è tornato a bruciare a temperature elevatissime sulla nostra bella penisola. Già dall'inizio di questa settimana, in tutta ...

Meteo - ancora pioggia ma riecco il caldo : presto torneremo a boccheggiare per l'afa : Gran parte dell'Italia è alle prese con temporali e rischio grandine. Ma il maltempo avrà durata breve: ecco quando torna il...

Meteo - tempo ancora instabile e nel fine settimana torna il rischio di grandinate : Possibili temporali e vento forte sulle zone adriatiche già colpite dal maltempo. Aria più fresca al Nord e al Centro già da sabato mattina. Domenica miglioramento temporaneo

Meteo - nel weekend ancora rischio di grandinate e temporali forti : nuova perturbazione : Una nuova perturbazione, questa volta proveniente dalla Russia, è pronta a colpire nelle prossime ore il nostro Paese, che solo poco più di due giorni fa ha dovuto fare i conti con una eccezionale ondata di tempo perturbato, che ha causato tantissimi disagi e danni soprattutto lungo le zone costiere della fascia adriatica. Secondo quanto affermano i Meteorologi, i modelli matematici confermano che questo weekend il vortice di aria fredda russo ...

Allerta Meteo Veneto : ancora temporali - Stato di Attenzione sulle Dolomiti : ancora temporali, soprattutto nell’area Dolomitica, interesseranno il Veneto tra oggi pomeriggio e la mattina di sabato. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica sul Bacino Idrografico Alto Piave, in provincia di Belluno. L’Avviso ha validità fino alle ore 14.00 di sabato 13 luglio. Lo ...

Allerta Meteo Estofex : ancora forte maltempo al Nord con grandine molto grande e forte vento : Allerta Meteo – Dopo un weekend di maltempo estremo con furiose grandinate, nubifragi e forti venti al Nord, anche la nuova settimana inizia all’insegna del Meteo avverso sulle regioni settentrionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per il Nord e il Nord-Est dell’Italia, per Slovenia, Croazia ed estremo Nord della Bosnia principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi e forti ...

Meteo oggi : attenzione ai temporali al Nord - al centro-sud ancora stabile : Il flusso di correnti più "fresche" e instabili di origine atlantica, che fanno capo ad una vasta saccatura presente sull'Europa centro-settentrionale, si intensificherà ulteriormente sulle regioni...

Meteo Luglio - il peggio deve ancora arrivare : l’Italia assediata da correnti dall’Africa e dalle Azzorre : Se il mese di giugno appena terminato ha già messo a segno il record del più caldo mai registrato, il peggio deve ancora venire: il mese più torrido sarà Luglio, quando tutta l’Italia sarà percorsa da correnti calde provenienti dall’Africa (anticiclone sub-tropicale) e da quelle provenienti dalle Azzorre (anticiclone azzorriano) con temperature in aumento che supereranno i +36°C in diverse località, toccando i +42°C in Puglia e in ...

Meteo : nel weekend ancora caldo torrido - temporali dalla prossima settimana : Il fine settimana sarà caratterizzato da una nuova ondata di calore: le temperature sfioreranno i 40° dal Piemonte alla Puglia. Poi saranno possibili piogge molto intese, con un calo termico intorno ai 10 gradi