John Travolta torna a ballare Nel nuovo video di Pitbull «3 to Tango»

John Travolta nel nuovo film diretto da Fred Durst dei Limp Bizkit (video) : Quando non grida: "Get the f**k up" e non salta sul palco per esplodere il suo nu metal sui palchi di tutto il mondo, Fred Durst dei Limp Bizkit staziona dietro la macchina da presa. Durante la sua carriera come frontman di una delle band più influenti degli ultimi 20 anni, infatti, il cantante si è cimentato più volte nel cinema. Quest'anno, il 30 agosto, uscirà nelle sale The Fanatic, un film diretto da Fred Durst con John ...