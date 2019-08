Hillary Clinton a difesa dei videogiochi | non c' entrano nulla con stragi e sparatorie

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 7 agosto 2019) In USA gli attacchi aisi stanno moltiplicando negli ultimi giorni a causa delle recenti tragichedi El Paso e Daytona.di massa associate al nostro medium preferito prima da politici repubblicani e da ex agenti dell'FBI e poi dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Le difese da parte dell'industria videoludica non sono mancate ma fortunatamente ci sono delle prese di posizione nette anche al di fuori, all'interno della politica americana. Sono sicuramente le parole dia spiccare, non tanto per la profondità della sua riflessione (in realtà piuttosto banale) ma per la semplicità e la chiarezza con cui evidenzia uno dei veri problemi che affligge gli Stati Uniti: le armi. Il tutto sminuendo due capri espiatori su cui moltissimi continuano a puntare con insistenza invece di sottolineare ciò che davvero differenzia USA e resto del ...

Eurogamer_it : Hillary Clinton difende i videogiochi dagli attacchi di Trump - adriano_53 : @Mairon_TheAbyss @gerturco @amnestyitalia @CHR_HumanRights @francescatotolo Perché AI e HRW, da organizzazioni a di… - gennaro38069406 : Libia, le carte di Hillary Clinton: 'La Francia distrusse l'Italia' -