Chi è Luis Sal | compagno di vacanze della Ferragni e di Fedez a Ibiza

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Compare in tutte le storie dei Ferragnez, scherza con, accompagna Chiara nelle sue scorribande a, gioca con Leone. Ospite d’onorelussuosissima villa sulla Isla Bonita dove la famigliasta passando leSal sembra ancora sconosciuto ai più. D’altronde è proprio lui ad ammettere: “Se sei over 30 è difficile che mi conosci; oppure hai un gran gusto”. Il prediletto da Chiara eè bolognese, ha 22 anni, di professione fa lo youtuber (con un singolo in uscita).All’anagrafe Sergio Lerme (anche se lui a volte smentisce), oltre ad un’amicizia di lungo corso con la coppia formata dae Chiaravanta circa 1 milione e 300 mila follower su Instagram, un libro tutto suo (“Ciao, mi chiamo”, Rizzoli, 2018) che, ai tempi dell’uscita, risultava il secondo ...

nikartier : RT @mm_roma: Scusate ma chi è Luis Sal che i Ferragnez si portano appresso? No perché a me pare solo un gran coglione - dolandallas02 : RT @vrgnrmn: La capite l’incoerenza? Dice di non sapere chi sia Luis Sal ma si permette ugualmente di dargli del coglione sulla base del nu… - Sebastiansky : RT @mm_roma: Scusate ma chi è Luis Sal che i Ferragnez si portano appresso? No perché a me pare solo un gran coglione -