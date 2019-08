Zero sprechi in cucina | ecco come riciclare erbe aromatiche | acqua di cottura | bucce di

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) La lotta allo spreco alimentare non va in vacanza. Acquistare materie prime di qualità al giusto prezzo, valorizzare e formare il personale, incentivare i clienti a portare via quanto non viene consumato, sono solo alcune delle indicazioni che Fipe invita a seguire per rendere il settore davvero sostenibile e non solo per l’estate. Fipe, infatti, ha lanciato il Manifesto per una ristorazione sostenibile, ma anche un vero e proprio decalogo anti-spreco per sensibilizzare i cittadini ed educarli al riuso in, rivolto alle famiglie e realizzato in collaborazione con lo chef Franco Aliberti, che ha fatto della circolarità e dell’utilizzo di materie prime povere la sua filosofia. “La miaè attenta alla sostenibilità ambientale. Le materie prime utilizzate vengono presentate in diverse consistenze, sfruttando tutte le parti commestibili di frutta e verdura, nonché gli ...

