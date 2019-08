Taranto | bimba di 5 anni si ferisce alla testa per strada | soccorsa dalla Polizia

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 6 agosto 2019) Questa mattina, due agenti delladi Stato di, hanno soccorso una bambina di soli cinqueche si trovava in compagnia della madre su unadel capoluogo ionico, per la precisione via Mediterraneo. Secondo quanto rila stampa locale, la piccola all'improvviso è caduta sulla, battendo accidentalmente la. Il violento colpo le ha provocato una vistosa ferita sul capo. La madre, nell'immediatezza dei fatti, ha prestato i primi soccorsi a sua figlia, ma è stata presa dal panico, in quanto il sangue non accennava a fermarsi. In quel momento si trovavano a passare gli agenti con una loro volante, impegnati in un controllo di routine. I poliziotti hanno fermato immediatamente il veicolo, prestando soccorso. Agenti attirati dalle urla della donna Laè stata attratta dalle urla della donna. Una volta sul posto i militari hanno capito che la ...

