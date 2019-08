Le nomadi si fanno il bidet nella fontana E il sindaco deve chiuderla

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Claudio Cartaldo A Fossano il primo cittadino Dario Tallone (Lega) costretto alle misure drastiche: "Questione sanitaria" Il problema è sanitario. E la colpa sarebbe dei "sinti". Per questo illeghista di Fossano, Dario Tallone, ha dovuto chiudere i rubinetti delladel paesino in provincia di Cuneo. Per ora verrà aperta dal venerdì sera e chiusa il lunedì mattina, ma "se si verificheranno ancora episodi del genere chiuderemo definitivamente". Gli "episodi" di cui parla inalla Stampa sono curiosi. "C’erano donnedi origine sinti che si facevano ilalla– spiega – siccome si tratta di acqua che scorre con il sistema del riciclo si tratta di una questione sanitaria. Una cosa sono i bambini che ci giocano e va bene, diverso è che rischino di contrarre malattie". Qualcuno aveva chiesto di evitare la chiusura organizzando un servizio ...

