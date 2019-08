Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2019)sulper. Il cantante si è esibito al Teatro del silenzio, a Lajatico, in occasione dell’evento “Le ali della libertà” registrando il tutto esaurito. Grazie adil Teatro del silenzio, è riuscito a volare di nuovo tra giochi di luci, danze e sorprese che si sono susseguiti per oltre due ore di spettacolo. Assente, come già annunciato la pop star Dua Lipa che doveva duettare concome Mika ha fatto nei giorni precedenti. Secondo quanto riportato, la cantante aveva già degli impegni fissati all’estero e non poteva più rimanere in Italia. Lo spettacolo “Le ali della libertà” è stato comunque un successo che gli assenti potranno rivedere in prima serata su Rai1 il 14 settembre. Lo spettacolo, infatti, è stato ripreso dalle telecamere per dare agli italiani la possibilità di vedere un evento unico nel suo genere. A condurre lo show c’era Stefano ...

Agenzia_Ansa : I video del grande incendio che sta devastando la macchia mediterranea nel Nuorese, in #Sardegna… - Noovyis : (Grande paura per Andrea Bocelli: attimi di tensione sul palco) Playhitmusic - - milenaabellini : la mia paura più grande è diventare un meme -