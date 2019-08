Crollo della scogliera sulla spiaggia | le tre donne morte festeggiavano la guarigione dal

Tragedia ai Mondiali di nuoto - Crollo in discoteca alla festa della pallanuoto. Due morti e 20 feriti - tra cui un italiano : La festa è finita in Tragedia. Mortale per due cittadini sudcoreani, uno di 38 ed uno di 27 anni. Con un numero crescente di feriti (le autorità di Gwangju, il dipartimento dei vigili...

Tragedia ai Mondiali di nuoto - Crollo in discoteca alla festa della pallanuoto. Due morti e 20 feriti - tra cui un italiano : La festa è finita in Tragedia. Mortale per due cittadini sudcoreani, uno di 38 ed uno di 27 anni. Con un numero crescente di feriti (le autorità di Gwangju, il dipartimento dei vigili...

Tragedia ai Mondiali di nuoto - Crollo in discoteca alla festa della pallanuoto. Due morti e 20 feriti - tra cui un italiano : Tragedia ai Mondiali di nuoto a Gwangju: è crollata la balconata di una discoteca a durante la festa della pallanuoto, causando la morte di due persone, entrambe sudcoreane, ed il ferimento di...

Tragedia ai Mondiali di nuoto - Crollo nella discoteca durante la festa della pallanuoto : Due morti sudcoreani e nove atleti feriti, nessuno grave: "Ballavamo ed è crollato il pavimento". Soppalco abusivo

Le immagini del Crollo della palazzina a Portoferraio. Un disperso e 4 feriti : Un disperso e 4 persone ferite estratte dalle macerie. E' il bilancio dell'esplosione di una palazzina a due piani a Portoferraio, Isola d'Elba. Tra le possibili cause, una fuga di gas. I vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche con squadre Usar e cinofili, hanno estratto - vive - dalle macerie 3 persone. Una quarta è stata localizzata e una quinta è dispersa. Tutti apparterrebbero alla stessa famiglia. L'esplosione è avvenuta intorno ...

Sondaggi politici SWG : allungo della Lega sul PD stabile - Crollo del M5S : L’istituto di ricerche SWG ha reso noti i nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti evidenziano un grosso balzo in avanti da parte della Lega che vola sempre più in alto lasciandosi molto indietro i rivali. Il Partito Democratico, primo degli inseguitori, pur rimanendo stabile si vede ampliare la forbice. La situazione è molto più critica per il M5S, che cede parecchio terreno rispetto alla rilevazione precedente. Di seguito vi ...

Recuperate le tre vittime del Crollo della palazzina a Gorizia : Tutte identificate le tre vittime dell'esplosione avvenuta all'alba di oggi in una palazzina del centro di Gorizia e le cui cause sono ancora da accertare. Sono: Sabina Trapani, 45 anni, originaria di Caorle Venezia, il suo compagno Miha Ursic, 47 anni, originario di Vrtojba, nella vicina Slovenia e Fabrizio Facchettin, 50 anni, l'ultimo ad essere estratto dalle macerie privo di vita. Facchettin, lievemente disabile, era originario di Trieste, ...

Lutto a Gorizia : tre morti nel Crollo della palazzina di viale XX Settembre : E’ un giorno di Lutto a Gorizia. Una violenta esplosione ha spezzato tre vite alle 4,20 di giovedì mattina. La