Bolsonaro nega i dati scomodi sulla deforestazione e intanto l' Amazzonia soffre

(Di martedì 6 agosto 2019) Secondo gli scienziati dell’ambiente e gli ecologisti, la causa dell’aumento dellache sta interessando le immense zone forestali del Brasile deve essere ricercata nelle scelte politiche di Jair.Il nuovo presidente di estrema destra ha ereditato un Paese con una crescita economica debole, in una situazione generale che, secondo le stime recenti della Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), prevede uno sviluppo dell’intera area nell’anno in corso di uno striminzito 0,5%. Una percentuale molto più bassa di quanto in precedenza la Commissione aveva rilevato, che per il Brasile prevede un incremento del prodotto interno lordo solo dello 0,8%, mentre parallelamente vengono date in peggioramento le performance economiche di quindici dei venti paesi della regione. Fin dal primo giorno di governo nel ...

