Bologna | due operai muoiono investiti da un tir sulla A14 | stavano posizionando la

Bologna - ancora un incidente nel tratto maledetto della A14 : due operai travolti da un tir : Lo schianto a breve distanza dal luogo dove, esattamente un anno fa, esplose un'autocisterna dopo un tamponamento

Bologna - tir si schianta su un cantiere sulla A14 : uccisi due operai di Autostrade. Un altro incidente nel tratto "maledetto" : Due operai che lavoravano per conto di Autostrade sono morti, investiti da un Tir che ha invaso un cantiere allestito nel tratto bolognese della A14, a Borgo Panigale. Un altro terribile incidente in...

Bologna - trovato morto in una scarpata dopo lite al bar : fermati due uomini per omicidio : Si tratta di un 34enne di origine serba e un 50enne romeno, le ultime due persone con cui il 42enne Consolato Ingenuo ha parlato prima di sparire nel nulla. Per i due l'accusa è pesantissima: omicidio in concorso aggravato dai futili motivi e occultamento di cadavere. Avrebbero litigato col 42enne al bar prima di ucciderlo e far sparire il corpo.Continua a leggere

Bologna - tamponamento a catena sulla A1-A14 a Borgo Panigale tra due tir e una bisarca : Un altro terribile incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio intorno alle ore 15:00 sul tratto autostradale A1- A14 a Bologna, precisamente a Borgo Panigale, tra due tir e una bisarca. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il sinistro è avvenuto nello stesso punto in cui lo scorso anno, il 6 agosto, esplose l'autocisterna. La dinamica ricostruita dagli inquirenti è la stessa di quella precedente. Anche questa volta ...

Bologna - scontro fra tre camion sulla A14 : due prendono fuoco. Morto un autista. FOTO : Bologna, scontro fra tre camion sulla A14: due prendono fuoco. Morto un autista. FOTO L'incidente è avvenuto vicino a Borgo Panigale. Da quanto si apprende ci sarebbero diversi feriti. Sul posto si è alzata una colonna di fumo visibile anche da lontano. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di ...

Bologna - incidente sulla A14 : due camion a fuoco. Un morto. VIDEO : Bologna, incidente sulla A14: due camion a fuoco. Un morto. VIDEO Lo scontro è avvenuto a pochi metri dal raccordo che unisce l'A1 e l'A14, luogo dell'incendio del 6 agosto 2018. La vittima è uno dei camionisti, morto carbonizzato all'interno del mezzo Parole chiave: ...

Bologna - due tir si scontrano sulla A14 e divampa un incendio. Morto uno dei conducenti : Un tamponamento tra camion che ha provocato un incendio che non ha lasciato scampo a uno dei due autisti. sulla A14, all’altezza di Borgo Panigale, si rivivono i momenti di paura del 6 agosto dell’anno scorso, quando uno scontro fra tre tir provocò un incendio che fece crollare un ponte. Oggi, l’incidente tra i due mezzi, ai quali si è aggiunta anche una bisarca coinvolta a causa della manovra per evitare i primi due, ha già ...

Bologna - due camion a fuoco : chiusa la A14. Incidente a pochi metri dall'incendio del 6 agosto : Uno scontro fra tre camion, due dei quali sono andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall'incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell'anno...

L’incendio di due camion sulla A14 a Bologna : È stato provocato dallo scontro di tre veicoli, nello stesso tratto della grande esplosione di un anno fa

Bologna - due camion in fiamme dopo un incidente : chiuso tratto della A14 : È stato temporaneamente chiuso il tratto tra Casalecchio di Reno ( Bologna) e il bivio con la A14 in entrambe le direzioni, a causa di un incidente tra tre mezzi pesanti all'altezza del chilometro 4,2 della carreggiata sud verso la A14. Nell'incidente, avvenuto poco prima delle 15:00, uno dei tre me

Bologna - incidente sulla A14 : due camion a fuoco. VIDEO : Bologna, incidente sulla A14: due camion a fuoco. VIDEO Lo scontro è avvenuto a pochi metri dal raccordo che unisce l'A1 e l'A14, luogo dell'incendio del 6 agosto 2018 Parole chiave: incidente a14 ...

Calciomercato - il punto sulle trattative : la Fiorentina chiude Bennacer - duello Genoa-Lecce - doppia idea del Bologna : Si sta per chiudere una settimana movimentata per quanto riguarda il Calciomercato, le squadre hanno avviato diverse trattative che dovrebbero trovare epilogo positivo entro le prossime ore. Il Genoa si aggiunge alla corsa con Farias, si preannuncia un testa a testa con il Lecce, il Sassuolo ha chiuso per Caputo e come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ha sondato il terreno anche per Inglese. Per l’attacco del Bologna ...

Bologna - maxi truffa della 'ndrangheta ai danni dello Stato : sequestro per due milioni : Operazione della Dia. Scoperto un affare truffaldino dell'organizzazione emiliana, in concorso con esponenti della cosca Grande Aracri di Cutro, messo in atto contro il ministero dell'Economia e Finanze

Calciomercato Bologna - riscattato Orsolini - fatta per Tomiyasu : altri due colpi nel mirino [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Bologna – Il Bologna ha presentato Walter Sabatini, che sarà il nuovo direttore dell’area tecnica. La società, insieme a Mihajlovic, sta programmando il futuro: riscattato Orsolini, preso Tomiyasu, in arrivo altri due colpi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, l’ala, protagonista all’Europeo Under 21, ha firmato fino al 2024. La cifra versata alla ...