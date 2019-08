S’abbatte la tangenziale Qui muore l’utopia autostradale

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 5 agosto 2019) Siamo qui che sfrecciamo tra via Merulana e Porta Maggiore a bordo di una Smart cabrio, dritti verso le rampe dellaest, l’ecomostro aereo romano che vanta innumerevoli tentativi di imitazione, immortalato in tante narrazioni e inseguimenti poliziotteschi ma soprattutto in Fantozzi, natu