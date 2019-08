Nina Moric posa da Miss maglietta bagnata | ma piovono critiche dal web

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Serena Granatosfoggia la sua forma fisica, indossando una t-shirt bianca e trasparente, che non lascia tanto spazio all'immaginazione e che ha indignato alcuni internauti Dopo aver rivelato al popolo della rete di aver contratto il tanto temuto batterio mangiacarne, nel corso della sua permanenza in Africa,è tornata a far parlare di sé. Questa volta, la showgirl croata ha diviso l'opinione del popolo del web postando una foto che la ritrae mentre indossa una t-shirt, che lascia poco spazio all'immaginazione e che fa intravedere l'ultimo Senza veli vedo-non vedo della. Un'immagine quest'ultima che sembra non aver convinto molto gli utenti su Instagram. L'ex moglie di Fabrizio Corona, sotto la foto postata per pubblicizzare unagriffata del suo ultimo brand, che porta in codice le iniziali del suo nome d'arte, ha infatti ricevuto ...

KontroKulturaa : Nina Moric nella bufera, al limite della censura: abbassa gli slip e... (Foto) - - jupfauventpwr : @shawnpwrgdr amour, mi sa che non ci arriveresti mai COMUNQUE opzione 1: Un purosangue non fa mai a gara con un po… - notizieit : Nina Moric al limite della censura: la foto dove si abbassa gli slip -