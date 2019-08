Netflix cancella The OA dopo due stagioni

The OA 3 non ci sarà - Netflix cancella l’intricato mystery drama di e con Brit Marling : The OA 3 non ci sarà. La decisione del mancato rinnovo da parte di Netflix arriva a poco più di cinque mesi dal rilascio della seconda stagione sulla piattaforma. La serie, elaborato mix di elementi drammatici, fantasy e sovrannaturali, è ideata e prodotta da Brit Marling e Zal Batmanglij in collaborazione con Plan B Entertainment e Anonymous Content. La notizia del mancato rinnovo per The OA 3 è arrivata da Cindy Holland, ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Netflix ha cancellato The OA : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 Netflix ha cancellato The OA dopo due stagioni. Settima e ultima stagione per The 100 di The CW. Seconda stagione per City on a Hill di Showtime (la Serie debutterà in Italia il 3 settembre su Sky Atlantic). POP e UKTV hanno rinnovato la dark comedy Flack per una seconda stagione. La quarta stagione di ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : seconda e ultima stagione per Trinkets di Netflix : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 Netflix rinnova la Serie Young Adult Trinkets per una seconda e ultima stagione. Prima del rilascio delle rispettive stagioni, Amazon Prime Video ha rinnovato Carnival Row per una seconda stagione e The Expanse per una quinta stagione (la quarta verrà rilasciata il 13 dicembre). Amazon ha anche precisato ...

Perché la cancellazione di Tuca & Bertie su Netflix è uno schiaffo alla rappresentazione delle vere trentenni : Continuare a immaginare che Netflix sia un paradiso di creativi in cui la libertà di espressione regna sovrana si fa sempre più complicato. Perché è vero che sulla piattaforma di streaming trovano spazio progetti che altrove non potrebbero esistere, ma è dura pensare che ciò faccia davvero la differenza se l'aspettativa di vita delle serie di nicchia è di una sola stagione. È stato proprio questo il destino di Tuca & Bertie, cancellata ...

Netflix cancella la serie tv animata Tuca and Bertie : Sebbene le cancellazioni nel mondo delle sempre più numerose serie tv di oggi siano all’ordine del giorno, alcune sono accolte con più sorpresa e amarezza di altre. È il caso per esempio di Tuca and Bertie, la serie animata che aveva debuttato solo lo scorso maggio su Netflix e che ora però la piattaforma di streaming ha deciso di non rinnovare, bloccandola all’unica prima stagione già diffusa. Questo nonostante il fatto gli episodi ...

Designated Survivor 4 non ci sarà - dopo il rinnovo arriva la beffa : Netflix cancella definitivamente la serie : Designated Survivor 4 non si farà, così ha deciso Netflix. La serie con Kiefer Sutherland (protagonista e produttore esecutivo) era stata cancellata dalla ABC lo scorso anno, poi la piattaforma è intervenuta per salvarla e rinnovarla, concedendo un terzo ciclo composto da 10 episodi. A quanto pare questo non è bastato, poiché a un mese dal rilascio, il servizio ha decretato la fine della corsa per il Presidente Kirkman. In un comunicato stampa ...

Tredici - Netflix cancella la scena del suicidio dal finale della prima stagione : Tredici, Netflix cancella la scena del suicidio di Hannah dal finale della prima stagione.Dopo poco più di tre anni dal lancio, Netflix ha deciso di rimuovere la scena del suicidio nell’ultimo episodio della prima stagione di 13 Reason Why (Tredici). La scena, della durata di quasi tre minuti, mostrava il personaggio di Hannah (Katherine Langford) prendere una lametta e togliersi la vita nella vasca da bagno.Sua madre, che ha notato ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Netflix rinnova The Society : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016Netflix ha rinnovato The Society per una seconda stagione che debutterà nel 2020.CBS ha cancellato la Serie del sabato, Ransom dopo tre stagioni. Hallmark Channel ha rinnovato Good Witch per una sesta stagione.La terza stagione di Divorce con Sarah Jessica Parker sarà l’ultima.POP ha salvato One Day at a Time ...

One Day at a Time Pop (e CBS) salvano la serie cancellata da Netflix : WE'RE BACK! Thanks to every fan who made #saveodaat trend worldwide, ONE DAY AT A Time is heading to POP TV & we couldn't be more excited! We have many more stories to tell about & we can't wait to share them with you! Thank you @sptv & @PopTV! #moreodaat https://t.co/4grfsn9RA3 pic.twitter.com/oPsvXL7DC5 — Gloria Calderón Kellett (@everythingloria) 27 giugno 2019 C'è sempre una prima volta per tutto. Anche per una serie Netflix ...

L’assurda petizione contro Good Omens é l’epic fail dell’anno : chiedere a Netflix di cancellare una serie su Amazon : Negli ultimi anni gli utenti online hanno trovato il modo di farsi ascoltare grazie a innumerevoli petizioni online, ma quella lanciata contro Good Omens è davvero assurda. Un gruppo cristiano, Ritorno all'Ordine, ha chiesto a Netflix di cancellare la serie ritenuta, secondo loro, "blasfema". L'organizzazione ha anche sostenuto una tesi che avvalora la loro ipotesi, ma non è questo a rendere il tutto esilarante: il destinatario di tale ...

Chambers cancellata da Netflix dopo una sola stagione : le star Uma Thurman e Tony Goldwyn non sono bastate : Bocciatura netta per Chambers cancellata da Netflix dopo una sola stagione: la serie horror/soprannaturale che ha debuttato quest'anno sulla piattaforma deve aver avuto un'accoglienza davvero troppo tiepida se, meno di due mesi dopo il rilascio, ne è stata annunciata la chiusura. Netflix - che non diffonde i dati sulle visualizzazioni dei suoi titoli - non rinnoverà Chambers per una seconda stagione e lo ha annunciato in un comunicato ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Netflix cancella Chambers : Rinnovi e cancellazioni Serie tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle cancellazioni a partire da giugno 2016Chambers, la Serie Netflix con Uma Thurman non avrà una seconda stagione.TruTv ha rinnovato I’m Sorry con Andrea Savage per una terza stagione.FX ha rinnovato Pose per una terza stagione dopo un solo episodio andato in onda, che ha ottenuto oltre 1,2 milioni nei primi 3 giorni.Spectrum ha rinnovato L.A. Finest, ...

Netflix ha cancellato One Day at a Time per "mancanza di pubblico". Intanto rinnova Russian Doll : Le giornate di Natasha Lyonne continueranno a essere sempre uguali per altri 8 episodi: Netflix ha rinnovato Russian Doll a più di 5 mesi di distanza dal rilascio della prima.L'annuncio è arrivato mentre Cindy Holland, di Netflix, e Natasha Lyonne, protagonista e autrice della serie, erano insieme alla Code Conference. "Vorresti fare una seconda stagione Natasha?" ha detto Holland "Io, Cindy? Lo stesso show ma ancora più strambo? sei sicura?" ...