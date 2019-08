MotoGP | Test Brno 2019 oggi | orario d’inizio e come seguirli in tempo reale Il programma

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Girerò con il motore nuovo domani nei test - spero di migliorare” : “Proverò il nuovo motore per il 2020 e tanto altro materiale. Quest’anno il mio grande problema è stato la velocità massima oltre all’accelerazione, siamo lontani dai migliori in rettilineo e dobbiamo migliorare perché se non riesci ad arrivare vicino a chi ti precede in frenata allora diventa difficile superarlo. Non mi aspetto tanto dai test di domani, è solo un primo sviluppo ma sarei contento se ci fosse anche solo un ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca : “Non sono contento - domani proverò il motore 2020 durante i Test” : Valentino Rossi sperava di ottenere un risultato migliore a Brno e invece si è dovuto accontentare del sesto posto nel GP di Repubblica Ceca, il Dottore ha ottenuto il miglior risultato per la Yamaha in questa gara dopo essere scattato dalla settima piazzola ma non ha mai avuto il passo dei migliori: Marquez e Dovizioso sono risultati imprendibili proprio come Rins e Miller, il centauro di Tavullia ha provato a battagliare con P. Espargarò ma ...

MotoGP - Test Brno 2019 : il programma completo e gli orari. Come e quando seguirli in tempo reale : Lunedì 5 agosto si disputeranno i Test della MotoGP a Brno sullo stesso tracciato dove nel weekend si è corso il GP di Repubblica Ceca, i centauri avranno a disposizione otto ore di lavoro per provare delle nuove componenti, analizzare il rendimento delle proprie moto, Testare dei pezzi nuovi in vista della seconda parte di stagione e perché no anche del prossimo anno visto che è bene portarsi avanti. Attenzione alle condizioni meteo, la ...

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : highlights e sintesi prove libere. Quartararo in testa - Dovizioso risponde - brividi per Valentino Rossi : Oggi si sono disputare le prove libere del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che come da tradizione va in scena a Brno. Giornata caratterizzata anche dal meteo un po’ incerto, preludio a quanto potrebbe accadere domani in qualifica visto che la pioggia sembra essere certa. Fabio Quartararo ha stampato il miglior tempo nella sessione pomeridiana, precedendo di un soffio Marc Marquez che sembra avere il miglior passo ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Repubblica Ceca 2019 : Quartararo in testa - Dovizioso 4° - Valentino Rossi rompe il motore : Fabio Quartararo ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sullo storico tracciato di Brno. Il francese ha chiuso con un interessante 1:55.802 e si conferma in grandissima forma in sella alla Yamaha del Team Petronas SRT, il giovane transalpino ha dimostrato di essere veloce sul giro secco e ha anche un ottimo passo gara. Il ritmo migliore è però sembrato quello ...

MotoGP – Vinales più concentrato che mai : “sono pieno d’energia! Test? Non mi piace pensare al prossimo anno” : Maverick Vinales carichissimo dopo la pausa estiva: le parole dello spagnolo della Yamaha nella conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente ...

MotoGP – Dalla pausa estiva al test di lunedì - Valentino Rossi mette in chiaro le cose : “se smetto? Ecco la verità” : Valentino Rossi pronto per la seconda metà della stagione 2019: le parole del Dottore nella conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista Dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente minuto di ...

MotoGP – Dalla pausa estiva al test di lunedì - Valentino Rossi carico a Brno : “l’approccio? Non so se è questo il problema : Valentino Rossi pronto per la seconda metà della stagione 2019: le parole del Dottore nella conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista Dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente minuto di ...

MotoGP - Mondiale 2019 : a fine agosto due giorni di test per conoscere il nuovo tracciato finlandese del KymiRing : Il Mondiale 2020 di MotoGP vedrà un nuovo circuito entrare in scena nel proprio calendario, portando a 20 il totale delle gare in programma. Si tratta del KymiRing, dove si correrà il Gran Premio di Finlandia, una pista situata a Iitti, Kymenlaakso, nel sud della Nazione scandinava, 110 chilometri a nord-est dalla capitale Helsinki. Questo nuovo tracciato, quindi, è ancora oscuro per tutti i piloti e protagonisti della classe regina. Per questo ...

Diretta MotoGP/ Gara live : Marquez in testa - Quartararo a terra - Gp Germania 2019 - : Diretta MotoGp Gara, live GP Germania 2019 al Sachsenring: cronaca e tempi, podio e vincitore, oggi domenica 7 luglio 2019.

MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e classifica prove libere 2. Marquez in testa - Dovizioso 9° - Valentino Rossi 10° : Marc Marquez ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda ha stampato un notevole 1:20.705 confermando di essere il grande favorito per la vittoria, lo spagnolo ha preceduto Alex Rins di 0.341 e Fabio Quartararo di 0.360. Attardati gli italiani: Andrea Dovizioso è nono appena davanti a Valentino Rossi che ha compiuto un passo indietro rispetto alla FP2. Di ...

MotoGP – Marquez non si monta la testa : “ecco per me quale è il punto chiave” : Marc Marquez pronto per la gara del Sachsenring: le parole dello spagnolo della Honda dalla conferenza stampa del Gp di Germania Reduce dal secondo posto al Gp d’Olanda, Marc Marquez è pronto a tornare in sella alla sua Honda per il Gp di Germania, dove domina ormai da diversi anni. Lo spagnolo ama particolarmente il circuito del Sachsenring, ma non si vuole sbilanciare su quale potrebbe essere l’esito della gara: “mi ...

MotoGP- Petrucci - il rinnovo con Ducati ed il test per… la patente : ” se sarò bocciato non sarebbe una bella notizia” : Danilo Petrucci tra conferme e sorrisi: le parole del ternano della Ducati in conferenza stampa al Sachsenring Giornata speciale, oggi al Sachsenring per Danilo Petrucci: il ternano ha firmato il rinnovo con la Ducati e dunque sarà un pilota del team di Borgo Panigale anche nel 2020. Dopo l’annuncio della Ducati è stato dunque effettuato un cambio in conferenza stampa e Danilo Petrucci ha seduto al tavolo dei piloti al posto del suo ...

MotoGP – Vinales secondo in qualifica ad Assen - Maverick difende Valentino Rossi : “non sono nella sua testa - ma…” : La soddisfazione per il secondo posto in qualifica e le difficoltà di guidare una Yamaha: le parole di Vinales dopo il sabato in pista ad Assen Vinales ritrova il sorriso ad Assen: dopo due splendide giornate di prove libere, lo spagnolo della Yamaha ha ottenuto oggi un ottimo secondo posto nelle qualifiche del Gp d’Olanda, alle spalle solo di Fabio Quartararo. “sono molto contento del lap time, era molto difficile andare molto ...