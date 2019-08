L' oroscopo flash di Simon and the Stars dal 5 all' 11 agosto

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) diand theARIETEIn un contesto di grande ripresa, con molti pianeti a favore, l’inizio settimana sembra scorrere un po’ al rallenty. Stanchezza e svogliatezza non ti abbandonano, così come alcune piccole preoccupazioni economiche o familiari che ogni tanto ti fanno venire un diavolo per capello. Non mollare la presa con alcuni obiettivi di lavoro, questo è il momento di battere il ferro (finché è caldo). Traguardi importanti possono essere raggiunti attorno a venerdì 9, anticamera di un weekend tutto da amare. Favoriti gli incontri per i single, qualcuno è in partenza (come è normale che sia), ma altri programmano un grande viaggio da fare in autunno.Approfondisci con l’dicliccando qui.TOROPoco si muove sotto questo cielo sul fronte del lavoro. Un “no” da parte di un committente o ...

