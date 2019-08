Foggia Calcio | “Mancini nuovo allenatore” Ma i tifosi insorgono | “Fu condannato per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) È bastata un’indiscrezione, l’annuncio che è tra i “papabili” per far schierare i. “No a un allenatoreper violenza sessuale”. Uno, due, cento e passa commenti: tutti contro Amantino Mancini, l’ex calciatore di Roma, Venezia, Inter e Milan. Il, pronto a ripartire dalla Serie D dopo l’addio ai cadetti, sarebbe sul punto di ingaggiarlo comeallenatore, ma i supporters del club pugliese hanno ‘minacciato’ la società di non abbonarsi e disertare lo stadio se davvero il brasiliano dovesse guidare la squadra per la condanna in primo grado che Mancini riportò nel 2011 con l’accusa di violenza sessuale. Due anni e 8 mesi, stabilì il gup di Milano Laura Marchiondelli. Così ora idicono no. Sulla pagina1920 se ne leggono a decine, tutti dello stesso tenore. “Finora ...

