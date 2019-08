Audi A1 Citycarver | esploratrice urbana

Audi A1 citycarver - la piccola urbana in versione crossover – FOTO : Cresce in altezza l’Audi A1 Sportback e i centimetri in più le valgono il nome di “citycarver”, ovvero fatta per incidere la città. La formula ricorda un po’ quella della Audi allroad, con assetto rialzato e protezioni in plastica grezza per i parafanghi. Tuttavia, qui manca la trazione integrale e ciò giustifica l’inedita denominazione. Più genericamente, la volontà è quella di fare l’occhiolino a quella ...