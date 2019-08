Panico in autostrada | camion travolge due auto di soccorso Gravissimo un operatore

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2019) È un incidente clamoroso e tremendo quello che si è verificato poche ore fa sull’A12. Un mezzo pesante ha infatti tamponato in maniera violentissima due mezzi di. Il primo era dellestrade, il secondo della Polizia Stradale. Per ora non ci sono vittime ma il bilancio provvisorio parla di almeno sei feriti di cui uno in condizioni ritenute molto gravi. Adesso è al vaglio degli inquirenti la dinamica di un sinistro che sarebbe potuto essere letale. Lo scontro da film è avvenuto questa mattina intorno alle 10.00. Siamo, come vi dicevamo in apertura, sull’A12, nella carreggiata di direzione Genova. L’incidente è avvenuto tra i caselli di Sestri Levante e Lavagna, precisamente all’altezza del chilometro 45,000. Un tamponamento che definire maxi sarebbe forse riduttivo vista la velocità dell’impatto e l’entità delle macchine coinvolte nel sinistro. Sul quale ...

