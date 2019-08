MotoGp – Morbidelli furioso | Franco pesante contro Zarco | “sono caduto per colpa sua!

Fonte : sportfair

(Di domenica 4 agosto 2019)punta il ditodopo la caduta al primo giro del Gp della Repubblica Ceca Gara amara oggi a Brno per: il pilota italiano del Team Petronas non è riuscito a completare il primo giro in Repubblica Ceca, perchè finito fuori pista in una caduta dove è rimasto coinvolto anche Joan Mir. Al termine della garaha spigato la dinamica dell’incidente puntando il ditoJoan: “è stato un peccato, sembrava che avrei fatto una buona gara, le sensazioni erano molto buone. Purtroppo, dopo una partenza orribile forseè stato un po ‘frustrato e ha deciso di fare una mossa non molto elegante su di me. Sappiamo tutti che né l’eleganza né il fair play sono i punti di forza di Johann“, ha spiegato l’italo-brasiliano. AFP/LaPresse “Quando un pilota entra e un altro passa fuori, quando l’esterno, ...

