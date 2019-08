Fonte : ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2019)in panchina con il Psv nell’esordio di ieri sera in Eredivisie contro il Twente. Un altro segnale del momento particolare che l’attaccante messicano sta vivendo in quest’avvio di stagione e che potrebbe far crescere la sua volontà d’addio al club olandese Un indizio in più che avvicinerebbealsecondo il, dopo le voci di uno screzio del Messicano con l’allenatore reo di averlo sostituito durante la partita contro il Basilea per i preliminari di Champions Sull’attaccante messicano che stregò Ancelotti ai Mondiali in Russia è emerso anche l’interesse del Valencia e potrebbe spuntare a sorpresa qualche altro club ma finora la società che si è fatta avanti con più insistenza per lui è stata proprio il. L’unico intoppo per chiudere col messicano sono i diritti d’immagine, ma Giuntoli è costantemente al lavoro per cercare di ...

napolista : Mattino: #Lozano sempre più in rottura col #PSV, è a un passo dal #Napoli Dopo la sostituzione nei preliminari di… - SiamoPartenopei : Lozano al Napoli, Il Mattino: Accelerata importante in questa settimana, è separato in casa: la situazione - marcelloborbone : Avete scassato il caxxo. Voi i diritti d'immagine le.suprclausole..... Jat a fangul #adlpapponevincisolotu Prima… -