L’Equipe | “Marsiglia volenteroso | ma non ha mai messo in difficoltà il solido Napoli”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2019) L’edizione on line de L’Equipe non enfatizza la prestazione del Marsiglia nell’amichevole perduta 0-1 contro il Napoli di Ancelotti. “Il Napoli vince di misura ma non è mai statorealmente inda un Marsiglia tantoquanto incapace di creare reali occasioni da gol”. L’Equipe sottolinea la presenza di numerosi tifosi al Velodrome. In tribuna c’era il nuovo acquisto Benedetto. La squadra, per il resto, è quella dello scorso anno. Fatta eccezione per Alvaro Gonzalez che è partito dalla panchina. L’Equipe ha elogiato le prestazioni di Payet e del portiere Mandanda che è stato decisivo su Insigne al 12esimo e su colpo di testa di Younes al 56esimo. Il Marsiglia hain evidenza qualche bel fraseggio senza però riuscire a essere realmente pericoloso. È stato il Napoli ad andare più vicino al gol e a essere più concreti in ...

