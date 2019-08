Lega | De Micheli | ‘stop discussioni su firme contro Salvini’

Lega : De Micheli - ‘grande mobilitazione per passo indietro Salvini’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – ‘Fino a quando si può continuare a sopportare l’arroganza di un ministro dell’Interno che passa le proprie giornate a fare il bulletto con chiunque non la pensa come lui, dai giornalisti alle opposizioni? Il Pd, come ha giustamente annunciato dal segretario Zingaretti, ha avviato un grande dibattito pubblico per la costituente delle idee e promuove una raccolta di firme nelle Feste ...