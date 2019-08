ATP Los Cabos – Diego Schwartzman trionfa in finale! Taylor Fritz si arrende in due set

Tennis - ATP Los Cabos 2019 : Schwartzman si impone in finale contro Fritz. L’argentino conquista il titolo in due set : E’ l’argentino Diego Schwartzman (n.27 del mondo) il vincitore del torneo ATP di Los Cabos. Sul cemento messicano, il sudamericano si è imposto per 7-6 (6) 6-3 contro l’americano Taylor Fritz (n.28 del ranking), giustiziere di Fabio Fognini nei quarti di finale. Schwartzman ha posto fine al match in 1 ora e 40 minuti di gioco, mettendo in mostra un Tennis profondo e molto consistente, confermandosi da questo punto di vista come ...

Tennis - ATP 250 Los Cabos 2019 : Fabio Fognini esce ai quarti di finale contro Taylor Fritz e scivola appena fuori dai primi dieci : Si conclude ai quarti di finale, e dunque senza difesa del titolo, il torneo di Fabio Fognini a Los Cabos. Il ligure è stato sconfitto dall’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-1 7-6(1), e vede così svanire, almeno per il momento, la top ten: ci sono infatti 80 punti a dividerlo dal sudafricano Kevin Anderson. Fritz sfiderà in semifinale il moldavo Radu Albot, che ha superato l’australiano Thanasi Kokkinakis per 6-3 6-3. ...

Tennis - ATP Los Cabos 2019 : i risultati di mercoledì 31 luglio. Fognini e Schwartzman avanzano - eliminati Pouille e Dimitrov : Sono andati in archivio gli ottavi di finale del torneo ATP di Tennis a Los Cabos. Sul cemento messicano, nella notte italiana, si è definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale. Ci sarà Fabio Fognini, detentore del titolo. Il ligure ha superato in tre set lo spagnolo (n.103 del mondo) Marcel Granollers con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. Una prova fatta di alti e bassi di Fabio che comunque accede al prossimo turno dove affronterà ...

Tennis - ATP Los Cabos 2019 : Fabio Fognini soffre ma accede ai quarti di finale. Sconfitto Granollers in tre set : Fabio Fognini soffre ma, alla fine, la spunta contro lo spagnolo Marcel Granollers (n.103 del mondo) negli ottavi di finale dell’ATP di Los Cabos. Sul cemento messicano, dove l’anno scorso vinse in finale contro Juan Martin Del Potro, il ligure si è imposto con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in 2 ore e 10 minuti di gioco. Un match nel quale il n.9 del ranking ha denunciato qualche passaggio a vuoto di troppo che comunque non gli è ...

Tennis - ATP Los Cabos 2019 : buona la prima per Dimitrov. Granollers sfiderà Fognini : Sarà lo spagnolo Marcel Granollers lo sfidante di Fabio Fognini nel secondo turno del torneo ATP di Los Cabos. Sul cemento messicano il numero 103 del mondo ha nettamente sconfitto il Tennista di casa Lucas Gomez in due set con il punteggio di 6-0 6-1. Esordio con vittoria anche per Grigor Dimitrov, che ha superato l’americano Steve Johnson dopo una splendida battaglia di due ore e mezza. Alla fine si è imposto il bulgaro in tre set ...

Tennis - ATP Los Cabos 2019 : i risultati di lunedì 29 luglio. Gulbis e Kukushkin accedono al secondo turno : Si sono disputati nella notte italiana i primi cinque incontri del primo turno del torneo ATP di Los Cabos. Sul cemento messicano da segnalare le vittorie del kazako Mikhail Kukushkin e del lettone Ernests Gulbis. Kukushkin, spintosi fino al quarto turno a Wimbledon, ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur (n.92 ATP) con il punteggio di 7-5 6-2. Dopo aver sofferto nel primo parziale, il n.45 del ranking ha cambiato marcia nel secondo, ...

ATP Los Cabos – Fognini testa di serie numero 1 : l’azzurro difende il titolo : Fognini difende il titolo a Los Cabos: l’azzurro è prima testa di serie Fabio Fognini è la prima testa di serie del torneo ATP 250 di Los Cabos. Il tennista italiano, campione in carica, difenderà il titolo esordendo direttamente al secondo turno, contro il vincente del match tra la la wild card di casa Lucas Gomez, numero 491 Atp, e lo spagnolo Marcel Granollers, numero 99 Atp. Il numero 9 del ranking ATP precede gli argentini ...