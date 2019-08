Texas - spari in un centro commerciale : 18 morti /FOTO : El Paso, 3 ago. (AdnKronos) – Diciotto morti e almeno ventidue feriti. E’ il bilancio in continuo aggiornamento della sparatoria () in un centro commerciale della catena Walmart a El Paso in Texas secondo quanto riportato da fonti di polizia, citate dall’emittente Ktsm. Una persona è stata arrestata e secondo quanto riferisce la polizia locale l’attacco sarebbe opera di un unico uomo. Una FOTO circolata sui media ...

Spari in Texas : diversi morti - 3 arresti : 21.22 Diverse i morti, tra le 15 e le 20 persone,e 10 feriti gravi nella sparatoria in un supermercato 'Walmart' a El Paso, in Texas. Lo riferisce la Cnn. Arrestati diversi sospetti, si parla di 3 persone, ma il quadro è "in evoluzione". Tre impiegati di Walmart si sono rifugiati in un locale vicino: "Scossi, ma non feriti". Uccisi giorni fa due impiegati di Walmart nel Mississippi e sabato un 19enne italo-iraniano, con simpatie suprematiste, ...