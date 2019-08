Sandro Ruotolo | minacce di morte | ‘Fossero tutti come te con un proiettile alla nuca ne

Paolo Borrometi e Sandro Ruotolo si autosospendono dall'Odg in polemica con Feltri : Ormai è bufera intorno al direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che nelle scorse ore, in un suo articolo, ha espresso una dura opinione su Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano colpito negli scorsi giorni da un malore, per il quale si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale "Santo Spirito" di Roma. Feltri, dopo aver dichiarato di ammirare lo scrittore per il suo lavoro, si è espresso in questi termini nel suo articolo, ...