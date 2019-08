Il marito della ' zingar' | ' Se Salvini mi abbatte casa | mi do fuoco' | ma è abusiva

Dino Giarrusso assume come portaborse a Bruxelles il marito della consigliera 5 Stelle : L'ex Iena eletta all'Europarlamento nella circoscrizione Isole inserisce nel suo staff il compagno della presidente del consiglio comunale di Siracusa. Eppure proprio lui aveva promesso di fare colloqui e di non assumere "amichetti"

Moglie scopre il tradimento di suo marito grazie al su pappagallo molto loquace - la reazione della donna è tremenda : Un pappagallo molto loquace è stato la causa di un divorzio. Una coppia inglese, da quanto raccontato dal tabloid inglese News of The World, aveva acquistato un pappagallo per avere in casa un po’ di compagnia. Il pappagallo era molto loquace e aveva una grandissima capacità di assimilare le parole pronunciate e ridirle senza commettere errori. La donna iniziò a sentire pronunciare sempre più spesso dal pappagallo il nome di una donna ...

Effetti della crisi - scopre che il marito l’ha tradita con la sua migliore amica ma non ha i soldi per divorziare : Una donna inglese ha raccontato la sua storia molto particolare a uno dei tabloid più seguiti del Regno Unito, il Mirror. La donna che si chiama Claire Hitchen ha raccontato di aver scoperto che il suo amato marito l’ha tradita con la sua miglior amica ma è costretta a continuare a convivere con lui perché non ha i soldi per chiedere il divorzio. Claire e la sua miglior amica Louise erano inseparabili già dai tempi della scuola e le ...

Amanti sorprendono un investigatore privato mandato dal marito della donna e lo picchiano selvaggiamente con una spranga : Il marito sospettoso per i comportamenti della moglie aveva deciso di rivolgersi a un’agenzia di investigazione per scoprire se la donna avesse una doppia vita. L’agenzia si è messa subito in moto un investigatore privato ha iniziato a pedinare la donna. Una mattina, in particolare, la donna che era uscita prestissimo dal loro appartamento di Milano si era messa alla guida della sua auto e aveva raggiunto un piccolo paesino ...

Bitter Sweet dal 29 luglio al 2 agosto : scontro tra Demet e suo marito per l'aborto della donna : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Nel corso della messa in onda che andrà dal 29 luglio al 2 agosto, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno; primo tra tutti il litigio tra Nazli e Ferit, dopo la scoperta da parte dell’uomo del coinvolgimento della ragazza nella questione delle foto che hanno influenzato il giudice circa l'adozione di ...

Afef si risposa e l'ex marito Tronchetti Provera si consola con una modella : Le strade di Afef Jnifen e di Marco Tronchetti Provera si sono ormai separate da tempo, ma i loro destini sembrano continuare a correre paralleli. Proprio nelle ore in cui la ex top model annunciava al settimanale “Chi”, in edicola da mercoledì 24 luglio, le sue quarte nozze con il manager Alessandro Dal Bono, l’amministratore delegato di Pirelli è stato paparazzato mentre “si consolava” in Sardegna tra le braccia ...

Il Segreto trame Spagna : Isaac ed Elsa marito e moglie dopo la morte della Ramos : Le anticipazioni dell'apprezzata soap opera Il Segreto provenienti dalla Spagna, rivelano che Elsa e Isaac dopo tanti ostacoli finalmente potranno coronare il loro sogno d'amore. Infatti per loro è in arrivo un lieto fine che culminerà nel matrimonio in seguito alla scomparsa di Antolina. La perfida Ramos, infatti, morirà in circostanze drammatiche cadendo in un dirupo nel tentativo di assassinare il marito. E così Guerrero si ritroverà vedovo ...

La donna egiziana fuggita dal marito violento che si reinventa artigiana della pasta : Dopo anni di maltrattamenti, Safaa è riuscita ad ottenere il divorzio e la custodia del figlio 16enne. E ha aperto un...

Manduria - il marito della donna investita e uccisa : 'Vogliamo giustizia' : Gregorio Lenti, ex carabiniere ormai in pensione, non si dà pace per quanto successo sabato scorso a San Pietro in Bevagna, una marina di Manduria, nel tarantino, dove sua moglie, Annarita Massafra è stata brutalmente investita con sua cognata in via Egadi. Ad avere la peggio è stata proprio la Massafra, che è stata scaraventata su un muretto a secco posto al lato della carreggiata. Per lei non c'è stato nulla da fare, la signora è stata ...

Nocera - Jolanda muore a 8 mesi : per la madre della piccola suo marito voleva un maschio : Non si fa che parlare di questo, come è giusto che sia, dopo la terribile morte della piccola Jolanda Passariello, la bambina di appena otto mesi deceduta all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, comune facente parte la provincia di Salerno. A stroncarle la vita, secondo quanto si apprende dagli inquirenti, potrebbero essere state le continue torture che suo papà, Giuseppe, trentasettenne di Sant'Egidio del Monte Albino, le infliggeva ...

Il marito della donna uccisa da Marco Paolini : "Non lo perdono" : Claudio Carollo Massimo Meggiolaro, marito di Alessandra Lighezzolo, la donna morta in un incidente con l'attore bellunese, ritorna sull'intervista che Paolini ha rilasciato al Corriere "Avrei preferito il silenzio, se Paolini si sente in grado di andare avanti lo doveva fare senza farsi intervistare. Avrei preferito che prima chiarisse con noi, che parlasse a noi", è il commento di Massimo Meggiolaro marito di Alessandra Lighezzolo ...

Il marito della donna uccisa da Marco Paolini : "Non perdoneremo chi ci ha tolto tutto" : “Mi sono sforzato di leggere l’intervista di Marco Paolini, ma da undici mesi a questa parte faccio fatica ad aprire i giornali perché mi vengono in mente le foto dell’incidente e penso a quanto ha sofferto Alessandra. La considero un’intervista riabilitativa, l’attore è lui, noi siamo solo vittime, mia moglie in primis”.A parlare è Massimo Meloggiaro, il marito di Alessandra Lighezzolo, ...

Omicidio Carini - è svolta : fermato l’ex marito della vittima - troppe incongruenze nel racconto : Secondo gli inquirenti il racconto dell'uomo non regge. La scena del delitto in negozio non corrisponderebbe a quanto descritto dal 41enne e dal figlio 14enne. Ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza nei confronti del maggiore. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere con un provvedimento di fermo come indiziato di reato.

Omicidio Anna Maria Scavo : in carcere il marito della donna uccisa : Le indagini hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del marito della donna. I carabinieri ritengono si tratta certamente di Omicidio. Settantadue ore per risolvere il giallo di Carini, grosso centro alle porte di Palermo. I Carabinieri hanno notificato questa mattina all'alba il fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, al marito Marco Ricci. L'uomo è ritenuto ...