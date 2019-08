Federica De Biasi è morta | lottava contro la leucemia

Morta Federica De Biasi - uccisa dalla leucemia : la pallavolista ha lottato per 5 anni : Chicca, così la chiamavano gli amici, lascia nella disperazione le tre sorella Valeruia, Greta e Aurora, oltre ai genitori Mariarosa e Gastone. Erra pallavolista prima alla squadra di Fratte e poi nel Loreggia Volley. Si è spenta la notte scorsa a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova.