California | si stacca un costone | tre morti e un ferito

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Tragedia a Sud delladove tre persone sono morte nel crollo di una picco su una spiaggia molto nota. L’incidente è avvenuto attorno alle tre di pomeriggio a Grandview Beach, ad Encinitas, sobborgo a nord di San Diego. Si tratta di una zona molto frequentata da turisti, residenti e appassionati di surf. Al momento dell’incidente erano diverse le persone presenti in spiaggia quando una porzione di roccia di 9 per 7 metri si èta da un’altezza di 4 metri ed è piombata sulla sabbia. Una donna è morta sul colpo, le altre due vittime sono decedute successivamente in ospedale, mentre una quarta persona è lievemente ferita e si trova al momento ricoverata. I soccorritori hanno scavato nella sabbia fino alla sera, aiutati dai cani, per assicurarsi che nessuno fosse rimasto sepolto sotto la sabbia. L'articolo, siun: tre...

