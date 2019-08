Autonomia | Gori | ‘si può arrivare ad accordo equilibrato | risparmi a Regioni’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Milano, 3 ago. (AdnKronos) – Sull’regionale differenziata “ci sono le condizioni pera unutile ed”. E perpiù facilmente a una soluzione ottimale bisognerebbe prendere a modello la proposta formulata dall’Emilia Romagna. E’ quanto afferma Giorgio, sindaco di Bergamo ed esponente del Pd, contattato dall’Adnkronos.ricorda di essere “sempre stato favorevole a un’applicazione dell’differenziata per le Regioni”, ma a un’applicazione “che ben poco ha a che fare con la propaganda che sul tema hanno costruito la Lega e i governatori leghisti in questi anni”. Per una soluzione sul tema che sta dividendo Lega e M5S “esiste una via equilibrata che non mette in discussione i valori dell’unità nazionale e di solidarietà fra le ...

