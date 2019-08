LIVE Nuoto | Coppa del Mondo Tokyo 2020 in DIRETTA | Condorelli e Martinenghi a caccia del

Fonte : oasport

(Di venerdì 2 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40: Si salva dal ritorno della australiana Throssell, Katinka Hosszu che rompe il ghiaccio vincendo una gara per lei ostica come i 200 farfalla con un ottimo tempo, 2’07″10 che le avrebbe permesso di sfiorare il podio a Gwangju, secondo posto per Throssell in 2’07″36, terzo per Jakabos in 2’08″86, tempi che avrebbero permesso alle protagfoniste di entrare in finale ai Mondiali: nessuna delle tre c’era 11.38: Ai 100 Throssel, Jakabos, Mochida 11.35: C’è Katinka Hosszu nei 200 farfalla donne. Queste le protagoniste: Mizuguchi (Clb), Mochida (Clb), Throssell (Aus), Hosszu (Hun), Jakabos (Hun), Kaneko (Clb), Quah (Sgp), Taylor (Aus) 11.33: Ancora una vittoria australiana, la terza su qyattro gare fin qui disputate con Mitchell Larkin che vince i 200 dorso in 1’55″97, ...

