Donna rimane intrappolata in auto dopo incidente | sopravvive 6 giorni bevendo solo acqua

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Stava guidando in una zona isolata quando la suaè uscita di strada finendo in un fossoun volo di qualche metro. Nell’è rimastanell’e le ferite riportate alla colonna vertebrale le impedivano di provare ad uscire dalle lamiere. Così, per seiè rimasta prigioniera della suaed è riuscita aregrazie all’piovana che ha raccolto in una scatola che aveva nella sua. È quanto accaduto a Corine Bastide, 45 anni, che, secondo quanto riporta la Bbc era scomparsa vicino a Liegi, in Belgio, il 23 luglio scorso, dueprima che le temperature raggiungessero i 41,7 gradi a causa dell’ondata di caldo record che ha colpito l’Europa nelle scorse settimane. A ritrovarla è stato unmobilista che passava di lì per caso e ha sentito le sue grida d’aiuto. La sua famiglia, non vedendola ...

