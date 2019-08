Diga a rischio crollo in Inghilterra | evacuate 6mila persone nel Derbyshire

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) A causa deldelladella riserva di Toddbrook, sono stati evacuati circaabitanti di Whaley Bridge, nel(in): le piogge dei giorni scorsi hanno danneggiato il muro della struttura, che è stata scavalcata da un torrente d’acqua che ha causato l’erosione di parte del lato esterno. La Raf ha messo a disposizione un elicottero per contribuire al rafforzamento provvisorio della struttura portando carichi di cemento misto a sabbia e pietre. Kem Mehmet, uno dei responsabili per l’emergenza, ha lanciato un nuovo appello ai cittadini di Whaley Bridge: “Il nostro messaggio oggi è lo stesso in quanto esiste ancora ilche lanon vada a buon fine, per favore state lontani dalla zona. Se vi viene chiesto di andarvene, vi preghiamo di prestare attenzione ai servizi di emergenza e ai consigli degli esperti. ...