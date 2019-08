Alla Cala di Palermo il primo robot che pulisce il mare dalla plastica

Reggio Calabria - sequestrate 1800 piante di cannabis : le innaffiavano grazie all’Allaccio abusivo Alla rete del Comune : Una piantagione di cannabis occultata all’interno di un fitto canneto che, in alcuni punti raggiungeva i 5 metri di altezza ed era particolarmente difficile da raggiungere anche a piedi. E un ingegnoso e automatizzato impianto idrico di irrigazione a goccia, costituito da 2 chilometri di tubi in pvc, abusivamente allacciato alle tubazioni della fornitura dell’acqua potabile comunale. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza a ...

Reggio Calabria - fermato il presunto assassino della tabaccaia : è un ludopatico che credeva di essere stato truffato dAlla donna : È stata uccisa da un cliente ludopatico che credeva di essere stato truffato. È stato quindi un omicidio volontario e premeditato quello di Mariella Rota, la tabaccaia di 66 anni assassinata a colpi di mannaia martedì a Reggio Calabria. Sono stati gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura, a risalire al movente dell’omicidio dopo aver fermato il presunto assassino, Billi Jay Sicat, di 43 anni, di origini filippine, ...

Museo Archeologico di Reggio Calabria e Planetarium Pythagoras insieme ‘Alla scoperta’ delle onde gravitazionali : Il Planetarium Pythagoras torna sul terrazzo panoramico del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in occasione delle aperture serali dell’Ente. Giovedì 1 agosto alle ore 21.00, infatti, Mary Tringali, astrofisica, terrà una conferenza dal titolo: “onde gravitazionali: cosa sono, esattamente, questi segnali, e perché sono tanto importanti da valere un Nobel? Come si rilevano, e che cosa possono aiutarci a scoprire queste ...

Reggio Calabria - fermate diciassette persone accusate di essere vicine Alla 'Ndrangheta : Questa mattina la Polizia di Stato di Reggio Calabria, in collaborazione con la Dda (Direzione distrettuale antimafia), coordinate dalla locale Procura, hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare sia in carcere che ai domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti al servizio della potente cosca ritenuta di stampo mafioso dei Libri. Tra gli indagati ci sono politici e noti imprenditori calabresi. Tra gli arrestati spicca il ...

Cala Coticcio in Sardegna - la spiaggia preferita dAlla blogger Natasha Oakley : L'Italia è, senza alcun dubbio, la nazione più stimata al mondo dal punto di vista artistico, culturale e paesaggistico. Magari non saremo i più bravi a valorizzare ciò che abbiamo ma le bellezze che offre il Bel Paese sono diverse e indimenticabili. Lo "Stivale" italiano è stato apprezzato da poeti, viaggiatori, scrittori, Capi di Stato, personalità dello spettacolo e via di seguito, ma non è così scontato che un personaggio noto come la ...

‘Ndrangheta - 368 kg di cocaina in veliero dAlla Colombia a Genova : così agenti Dea sotto copertura hanno incastrato i narcos calabresi : Avevano fatto arrivare in Liguria 368 chili di cocaina nascosti in un veliero, partito dalla Colombia. E da lì avrebbero voluto trasportarlo fino a Reggio Calabria a bordo di un furgone da panettiere. Era certi di aver quasi chiuso il cerchio, ma non sapevano di essere stati agganciati da agenti sotto copertura della Dea ormai da mesi: avevano trattato con loro la partita di droga che sul mercato avrebbe fruttato 100 milioni di euro. Ma gli ...

Sandrigo. Torna Bacco&Bacalà : Alla ricerca dell’abbinamento perfetto : Domenica 22 settembre 2019 dalle 16.30 alle 21.30 nell’elegante complesso monumentale di Villa Mascotto ad Ancignano, frazione di Sandrigo (Vicenza),

"Comico fallito" - "cretino". Jerry Calà - violenza senza pari dAlla Big del Pd : "Quella sottospecie di comico fallito di Jerry Cala ci dice che il cinema non lo vuole perché 'non odora di sinistra'. Tranquillizzatelo. Il cinema non lo vuole, semplicemente, perché è un cretino senza talento". Per qualche minuto di celebrità, la piddina Anna Rita Leonardi si diletta a sputare fan

Treviso - si cala con le lenzuola dAlla finestra dell'ospedale : caccia al detenuto : Claudio Carollo Un romeno di 30 anni è evaso dal reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ca' Foncello dove era ricoverato per esami per la tubercolosi. Le forze dell'ordine lo stanno cercando in tutta la provincia Probabilmente avrà visto molti film d'azione il carcerato in fuga e ricercato in queste ore nelle campagne di Treviso. Un detenuto di nazionalità romena di 30 anni è scappato calandosi dalla finestra della struttura ...

Capelli Lunghi Uomo 2019 : tagli Alla moda - acconciature per lisci - ricci - mossi - scalati - con elastico e coda : Oggi andremo a parlare dei Capelli Lunghi per gli uomini, vedremo insieme alcuni tagli ed alcune acconciature alla moda nel 2019 per vari tipi di Capelli e di lunghezze. Capelli Lunghi Uomo 2019: i tagli alla moda I Capelli Lunghi sono spesso molto caratteristici per le donne, ma anche alcuni uomini hanno la cura e la passione per un taglio di Capelli più Lunghi. Oggi ne vedremo insieme alcuni tagli di Capelli ed acconciature che possono essere ...

Rocco Commisso : «Tv - calcio e fisarmonica. DAlla Calabria così ho conquistato gli Usa» : Rocco Commisso, il magnate nuovo «patron» della Fiorentina, è stato un ragazzo di Calabria costretto a emigrare. La sua storia, che lui stesso affida al Corriere della Sera

Reggio Calabria - “Estate sicura” 2019 : educazione Alla rianimazione in spiaggia : Più sicurezza per residenti e turisti, maggiore formazione sanitaria: a questo scopo, l’Ordine degli infermieri (Opi) di Reggio Calabria ha elaborato e finanziato anche per il 2019 il progetto Estate sicura. In occasione di due domeniche estive, il 21 luglio (dalle 10 alle 12, al lido “Paralia 3M” di Melito Porto Salvo) e il 5 agosto (dalle 10 alle 12 nella spiaggia di Marina Grande, a Scilla), gli infermieri professionali dell’Opi saranno a ...

Calabria - tornano dAlla discoteca e si schiantano contro un camion : due ragazzi gravissimi : Un drammatico incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il ferimento di sei giovanissimi ragazzi, due dei quali purtroppo versano in gravi condizioni di salute. I giovani stavano facendo rientro da una discoteca, quando per cause in corso di accertamento, si sono andati a scontrare contro un mezzo pesante. L'impatto è stato molto violento e sul luogo è stato tempestivo l'intervento del personale sanitario del 118 per effettuare ...

Allerta Meteo - l’Allarme di ESTOFEX : “elevato rischio tornado in Calabria e Sicilia”. Il Bollettino integrale : L’Allerta Meteo per le prossime ore sull’Italia viene confermata anche dall’autorevole centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), con un livello “2” dal Golfo Ligure alla Sicilia su tutto il mar Tirreno, dove nelle prossime ore si svilupperanno violenti temporali. In modo particolare ESTOFEX evidenzia il rischio di tornado in Calabria e Sicilia. Di seguito riportiamo integralmente il Bollettino ...