A Hong Kong c’è stata la prima manifestazione antigovernativa organizzata dagli impiegati

Perché le proteste di Hong Kong coinvolgono anche Wikipedia : La protesta degli ombrelli avvenuta l’1 agosto 2019 a Hong Kong. (Foto: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images) Mentre i manifestanti scendono per le strade di Hong Kong per contestare il disegno di legge sull’estradizione, un gruppo di autori di Wikipedia ha intrapreso una propria battaglia sul portale in lingua cinese dell’enciclopedia libera online, al fine di cercare di definire correttamente le proteste in atto ...

A vostro rischio e pericolo. Esercito cinese minaccia i manifestanti di Hong Kong : Il capo dell’Esercito cinese di stanza a Hong Kong, Chen Daoxiang, ha parlato per la prima volta delle proteste che, da settimane, scuotono l’ex colonia britannica, avvertendo che “hanno minacciato seriamente la vita e la sicurezza” della popolazione e che ogni tipo di violenza è “assolutamente inammissibile”. Il comandante dell’Esercito di liberazione popolare (Pla) a Hong Kong, riporta il ...

44 persone sono state incriminate per aver partecipato alle manifestazioni di protesta di Hong Kong : A Hong Kong 44 persone sono state incriminate per aver partecipato alle proteste degli ultimi giorni, organizzate per chiedere riforme democratiche e contro le violenze della polizia. Reuters spiega che le 44 persone sono state arrestate domenica dopo la manifestazione

Il governo di Hong Kong ha accusato 44 persone di rivolta : Il carabiniere Cerciello Rega non aveva con sé la pistola. Nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla Procura di Roma e dai vertici dell’Arma, è stata fornita una ricostruzione dei fatti di giovedì notte. E’ stato il mediatore Brugiatelli a dire agli inquirenti che i due responsabili erano

«Liberate Hong Kong» : la protesta contro Pechino blocca la città : Giorno dopo giorno, le manifestazioni continuano a sfidare le autorità e a mettere in crisi l’ex colonia britannica. Dopo gli scontri del fine settimana presa di mira la rete ferroviaria

Hong Kong - le proteste fermano i treni : 9.50 Continuano le proteste a Hong Kong dove sono state prese d'assalto le linee della metropolitana nel tentativo di fare pressione sul governo affinché rinunci definitivamente alla legge sulle estradizioni in Cina. I manifestanti hanno bloccato le porte dei convogli nell'ora di punta, provocando ritardi fino a 3 ore e cancellazioni. Domenica la polizia ha usato lacrimogeni e arrestato 49 persone durante una manifestazione.

A Hong Kong dopo Pechino il nuovo nemico è la polizia che picchia duro : Roma. Tutto adesso ruota intorno alla polizia. Le Forze dell’ordine di Hong Kong, la loro capacità di proteggere lo stato di diritto, e quindi l’interpretazione dello stato di diritto: è quello di Pechino? Oppure quello di un paese democratico, tenendo fede alla politica del “un paese, due sistemi”?

Hong Kong - ultime notizie : ottavo weekend di proteste - Pechino in difficoltà : Hong Kong, ultime notizie: ottavo weekend di proteste, Pechino in difficoltà Non si placa il durissimo scontro politico in corso ad Hong Kong. Quello appena trascorso è stato l’ottavo weekend consecutivo di proteste nella Regione Amministrativa Speciale del sud della Cina, e la tensione non accenna a diminuire. A due mesi dallo scoppio delle prime dimostrazioni contro la nuova legge sull’estradizione, al momento sospesa ma ...

La Cina chiede a Hong Kong di "ristabilire l'ordine al più presto" : La Cina sta perdendo la pazienza davanti alle continue proteste ad Hong Kong. Il Governo di Pechino ha chiesto all’esecutivo della regione amministrativa speciale di Hong Kong di punire i responsabili delle violenze alle manifestazioni di protesta e di “ristabilire l’ordine al più presto”. Lo ha riferito il portavoce dell’Ufficio per Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato, Xu Luying, in una conferenza ...

I giovani di Hong Kong studiano l’autodifesa : “Beffiamo la polizia grazie a Bruce Lee” : Gli agenti spiazzati dalla tecnica dei manifestanti. Oggi il primo incontro con un funzionario di Pechino

Ci sono nuove manifestazioni a Hong Kong per protestare contro la polizia e chiedere riforme democratiche : A Hong Kong per l’ottavo fine settimana consecutivo si stanno tenendo manifestazioni anti-governative per chiedere riforme democratiche. Negli ultimi due giorni le proteste hanno preso di mira anche la polizia, che sabato ha risposto a una manifestazione non autorizzata nel

Migliaia protestano nel cuore commerciale di Hong Kong - sfida alla polizia : Migliaia di manifestanti marciano nel centro di Hong Kong sfidando ancora una volta i divieti. Un’enorme folla si è riunita nel cuore del centro commerciale dell’ex colonia britannica, dopo che la polizia ha concesso l’autorizzazione a una protesta statica in un parco, ma non a marciare attraverso la città. È l’ottava settimana di protesta a Hong Kong, piombata da due mesi nella peggiore ...

Migliaia in strada nel cuore commerciale di Hong Kong - sfida alla polizia : Migliaia di manifestanti marciano nel centro di Hong Kong sfidando ancora una volta i divieti. Un’enorme folla si è riunita nel cuore del centro commerciale dell’ex colonia britannica, dopo che la polizia ha concesso l’autorizzazione a una protesta statica in un parco, ma non a marciare attraverso la città. È l’ottava settimana di protesta a Hong Kong, piombata da due mesi nella peggiore ...

Proteste Hong Kong : 23 feriti - 11 arresti : 7.59 Almeno 23 persone sono rimaste ferite,e 11 sono state arrestate nelle Proteste di ieri a Hong Kon,che erano state vietata dalle autorità.Oltre ai lacrimogeni, la polizia ha usato anche proiettili di gomma contro i manifestanti scesi in strada per protestare contro la legge sull'estradizione,considerata atto di sottomissione alla Cina. In una nota delle ultime ore,la polizia ha definito l'uso della forza "appropriato" mentre Amnesty ...