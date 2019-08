Smartphone Xiaomi | i migliori da comprare

Xiaomi Mi 9T - lo Smartphone "tamarro" da comprare al volo : Xiaomi continua a martellare il mercato smartphone a suon di telefoni di fascia media: l'ultimo si chiama Xiaomi Mi 9T (qui tutte le caratteristiche tecniche). Tra il Mi 9 SE e il nuovissimo Mi A3, la casa cinese ha trovato il tempo di lanciare la vera versione “Lite” del suo top di gamma, il Mi 9. Uno smartphone che pensa in grande e che strizza l'occhio a chi cerca un po' di autonomia in più e vuole un design ...

Che sia lui Xiaomi Mi MIX 4? Un misterioso Smartphone 5G di Xiaomi svelato dal TENAA : Dal database del TENAA arrivano alcune informazioni su un misterioso smartphone Xiaomi che potrà contare sul supporto alla connettività 5G

Huawei Mate 20X 5G approda sul nuovo listino Smartphone di Vodafone con Xiaomi Mi 9 e LG K50 : Nuova linfa per il listino smartphone di Vodafone, che ora fa largo a nuovi dispositivi come Huawei Mate 20X 5G, Xiaomi Mi 9 e LG K50. Ecco tutti i dettagli delle offerte relative con prezzi e info.

Offerte Amazon : Domotica Xiaomi - Monitor Gaming - Notebook e Smartphone economici! : Nelle Offerte Amazon del Giorno troverete costantemente aggiornate le Offerte che Amazon dedica ai suoi utenti, con sconti ed Offerte lampo su tantissime categorie differenti come: Smartphone, accessori, computer, Gaming, fotografia, elettronica e molto altro!

Guardate come saranno i prossimi Smartphone di Xiaomi - soprattutto dietro : Xiaomi brevetta alcune nuove soluzioni legate al comparto fotografico, con schermo a scorrimento, tripla o quadrupla fotocamera posteriore e doppia fotocamera frontale.

Voglia di Smartphone Xiaomi? Soddisfatela con queste offerte strepitose : Voglia di un nuovo smartphone Xiaomi? Ecco un'ottima selezione dei modelli più richiesti del momento, con una serie di codici sconto.

Xiaomi Mi A3 : il migliore Smartphone sotto i 250 euro : (Foto: Xiaomi) Arriva sul mercato l’atteso nuovo Xiaomi Mi A3, ovvero l’ultimo nato della premiata famiglia di smartphone caratterizzata da un design moderno, dall’adesione al programma Android One per un’esperienza pura con il sistema operativo di Google e con caratteristiche tecniche di buon livello. Non è un azzardo considerarlo la migliore proposta sotto i 250 euro di prezzo. Che cosa mette sul piatto? Il successo ...

TIM aggiunge Xiaomi Mi 9 nel listino Smartphone e offre LG G8s ThinQ a condizioni vantaggiose : Da lunedì il listino smartphone TIM accoglierà Xiaomi Mi 9 e una promozione per i clienti TIM Party su LG G8s ThinQ

Il touchscreen di POCOPHONE F1 vi dà problemi? Xiaomi vuole il vostro Smartphone : Se siete tra coloro che hanno problemi con il touchscreen di POCOPHONE F1, Xiaomi vi sta cercando! Potete inviare il vostro smartphone perché venga approfondita la questione.

Prossimo Smartphone Xiaomi con fotocamera periscopica per fare meglio di Huawei? : L'evoluzione del Prossimo smartphone Xiaomi passerà per la fotocamera che sarà nettamente migliore rispetto alle stesse unità di device già in commercio. La novità assoluta per il brand consisterebbe nell'introduzione di una camera periscopica a bordo di quella che dovrebbe essere il prodotto di punta, probabilmente, lo Xiaomi Mi Mix 4. Non è un mistero che uno smartphone Xiaomi con questa peculiarità non farebbe altro che seguire le orme di ...

Smartphone Xiaomi : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi indicheremo i migliori Smartphone Xiaomi per ogni fascia di prezzo. Ormai Xiaomi non è più una marca solo per gli addetti ai lavori, ma è conosciuta anche dai meno leggi di più...