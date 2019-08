Padre Jorth | Mio figlio non sapeva che l' amico fosse armato

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Rosa Scognamiglio "Nonche l'". Fabrizio Natale è convito dell'innocenza delChristian Gabriel Natale, accusato di concorso in omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega “Miononche l'avesse un coltello”. Non ha dubbi Fabrizio Natale,di Christian Gabriel Natale, il 19enne americano accusato di concorso in omicidio del vicebrigadiere dell' Arma Mario Cerciello Rega, circa l'innocenza del. L'uomo, atterrato nella prima mattinata di ieri all'aeroporto di Fiumicino, aveva subito espresso la volontà di recarsi presso il carcere di Regina Coeli per incontrare il “suo ragazzo” e provare a vederci più chiaro su quanto accaduto a Roma nella notte tra il 25 e 26 luglio. Così, nel primo pomeriggio di ieri, affiancato dall'avvocato difensore del giovane Francesco Petrelli, Fabrizio Natale ha potuto ...