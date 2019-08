Nadia Toffa e la preoccupazione dei fan | nessuna notizia da oltre un mese | cosa sta

“Un mese”. Nadia Toffa - preoccupa il dettaglio sui social della Iena : preoccupa il silenzio assordante di Nadia Toffa. Sin da troppo tempo è assente dai social: oramai da quasi un mese. I fan di Nadia Toffa sono in allarme dal lungo silenzio che ha lasciato Nadia sulla sua pagina Instagram, dove di solito scrive piuttosto regolarmente. La “Iena” combatte ormai da diversi mesi contro un tumore al cervello e proprio ai suoi followers non ha mai nascosto la malattia, le terapie e la sua voglia di vivere e ...

Non arriva ad agosto! Quelle brutte parole su Nadia Toffa : La battaglia continua per Nadia Toffa, la conduttrice ed ex inviata de Le Iene che sta combattendo, da tempo, con un cancro. Ma la guerra è costretta a combatterla non solo con questa malattia subdola, malvagia, nascosta. Ma anche contro gli haters online, che allo stesso modo si nascondono dietro profili falsi, dietro nomi inventati e foto false. Una pioggia di odio gratuito, di cattiverie che non ti aspetteresti. Ma anche di tanta ...

Nadia Toffa torna su Instagram e rompe il silenzio. Ma si scatena l’indignazione : Nadia Toffa torna su Instagram dopo un mese di assenza. Il silenzio della Iena aveva preoccupato i fan che temevano il peggio. Nadia li ha tranquillizzati pubblicando un selfie insieme al suo bassotto Totò. Nessun accenno alle sue condizioni di salute ma solo un commento sull’afa che attanaglia l’Italia. La Toffa, che da poco ha compiuto 40 anni, è come sempre sorridente, nonostante da molto tempo combatta contro il cancro. Il suo ...

Nadia Toffa rompe il lungo silenzio e torna sui social : “Vi bacio tutti tutti tutti” : Dopo un lungo silenzio che che ha fatto preoccupare molto i suoi fan, Nadia Toffa è tornata a farsi sentire sui social pubblicando una foto che la ritrae insieme alla sua inseparabile cagnolina Totò. La “iena” mostra il suo immancabile sorriso e scrive un breve messaggio: “Io e Totò unite contro l’afa! E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti“. Poche e semplici parole, giusto per far sapere ai fan che sta ...

Che afa - vi bacio tutti! Nadia Toffa torna sui social - il sorriso della guerriera : Nadia Toffa ha trascorso alcune settimane lontano dai social. L'ultimo post della conduttrice e inviata de ‘Le Iene', infatti, risale all'11 giugno. I suoi tantissimi fan, che negli anni hanno stabilito un dialogo con la quarantenne bresciana proprio tramite Internet, sentivano la sua mancanza e ogni giorno non mancavano di lasciarle dei messaggi d'affetto. In queste ore, Nadia Toffa ha rotto il silenzio.--Da giorni, ormai, il caldo si è ...

