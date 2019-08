Lite 5S-Lega di 9 ore sulla Giustizia La riforma Bonafede parte a metà

Giustizia - 9 ore di Lite tra Lega e 5 Stelle : salta l’intesa sulla nuova prescrizione Salvini : si son fatti fregare dai magistrati : Consiglio dei ministri fiume interrotto più volte. Salvini: «Acqua fresca». I 5 Stelle: «Vuole bloccare la nuova prescrizione»

Rocca di Papa - Lite al pranzo di nozze : cameriere accoltella collega davanti al ministro Trenta : Rissa tra camerieri con accoltellamento ieri sera a un ricevimento di nozze a Rocca di Papa, alle porte di Roma. Secondo quanto si è appreso, tra gli ospiti del matrimonio c’era anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rocca di Papa che hanno arrestato un italiano di 46 anni che con un coltello ha ferito all’addome un collega georgiano di 22 anni. Alla base ...

Taglio del cuneo - Lite Lega-M5s. Tria : ?«Flat tax? Meno aliquote» : Il primo «workshop» con le parti sociali a Palazzo Chigi si trasforma nell’ennesima molla per le tensioni fra Lega e Cinque Stelle. Il premier Conte chiarisce subito ai...

Autonomia - Lite al tavolo Lega-M5S. Conte : «Divario tra regioni non si allarghi» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Rispuntano le Gabbie salariali Lite 5S-Lega anche sui contratti : Non solo la scuola e cioè la regionalizzazione del sistema scolastico. anche le Gabbie salariali. Nell’ennesimo vertice di stamane sull’autonomia, Lega e M5S litigano anche sugli stipendi da offrire agli insegnanti per “migliorare -a detta della Lega - l’offerta formativa”. Una proposta che fa infuriare il M5S. Segui su affaritaliani.it

Autonomia - fallisce vertice Lega-M5S. Lite su gabbie salariali e scuola : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Fondi Lega - Lite e urla tra Pd e Casellati : “Ci impedisce di discutere interrograzioni”. “No dibattito su pettegolezzi” : lite tra i senatori del Pd e il presidente del Senato Elisabetta Casellati all’inizio della seduta a Palazzo Madama, sulla vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega. A dare il là al battibecco, un intervento del senatore dem Alan Ferrari, vicepresidente del gruppo, che ha chiesto al presidente un chiarimento (“un definitivo ed essenziale chiarimento a tutela di questa Camera”) su tre interrogazioni presentate dal Pd tra ...

Marsala - Lite sui migranti a messa tra prete e sostenitrice Lega : Claudio Carollo La polemica inziata con la lite in chiesa si è poi spostata su Facebook con il botta e risposta tra i due. La causa è stata la frase contro la Lega a termine dell'omelia Scoppia la lite all’uscita dalla messa a Marsala, nel trapanese, tra Don Francesco Fiorino e l’ex consigliera comunale socialista, Fanny Montante, ora sostenitrice di Salvini. Davanti alla navata affollata della chiesa di San Giovanni al Boeo, per la ...

La performance degli atleti d’éLite legata al microbioma : Il segreto dei super-atleti si cela nell’intestino. Alcuni batteri specifici del microbioma intestinale dei corridori d’élite sembrano infatti migliorarne le prestazioni atletiche. Lo suggerisce uno studio pubblicato online su ‘Nature Medicine’ dal team di Aleksandar Kostic del Joslin Diabetes Center di Boston (Usa). Il microbiota umano – l’insieme dei microrganismi che si trovano all’interno del nostro ...

Flat tax o salario minimo : il bonus 80 euro vittima designata dell'ultima Lite Lega-M5s : "Non mostriamo le coperture per la Flat tax se no Di Maio me le ruba". Parola del viceministro dell'economia. L'ultima...

Gf - furibonda Lite fra la De André e Mila Suarez : "Te la vedrai con i miei legali" - : Serena Pizzi Ennesimo scontro fra Francesca De André e Mila Suarez: "Te la vedrai con i miei legali" Che Mila Suarez e Francesca De André non si sopportino, ormai lo si era capito. La modella marocchina e l'opinionista si sono scontrate più e più volte al Gf. Poi, Mila è uscita e le acque si erano placate. Almeno apparentemente. Perché Francesca non sapeva costa stava accadendo fuori. E cosa stava accadendo? Stava accadendo che Mila ...

Sicilia : Ficarra (Lega) - 'ripristinare vecchie province aboLite' : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - “Sulle ex province non è più pensabile fare melina. L’attuale situazione delle Città metropolitane è al collasso e ciò che più mi preoccupa è lo stato di abbandono delle strutture scolastiche e delle manutenzioni delle strade che è, tristemente, un dato di fatto”. Ad in

Falde acquifere e oceani - un legame da monitorare via satelLite : Acqua sempre sotto stretta sorveglianza: il prezioso liquido, minacciato dai capricci del clima e da un uso poco razionale in molte attività umane, è più che mai al centro dell’attenzione ed è protagonista di un nuovo studio, che evidenzia come il monitoraggio dallo spazio possa fare la differenza. La ricerca, appena pubblicata su Geophysical Reserach Letters, è stata coordinata dall’Università dell’Ohio e ha visto il coinvolgimento del Jet ...