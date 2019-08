La versione di Android più diffusa? Ecco il report di Statcounter

Colpaccio LG V30 ThinQ - che riceve subito Android Pie in versione stabile : Ci eravamo abituati all'idea che LG V30 ThinQ potesse ricevere l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie prima della fine dell'estate, così come ci era stato annunciato dall'ufficio stampa, ma non ci saremmo aspettati sarebbe arrivato prima di agosto, come invece è successo. Parliamo dell'aggiornamento stabile, disponibile per tutti i proprietari di LG V30 ThinQ, anche se, per il momento, solo attraverso il tool proprietario LG Bridge (un software per ...

E anche LG V30 ottiene una versione beta di Android 9 Pie : ecco com’è in video : Ad oggi sono ancora tantissimi gli smartphone che devono ricevere Android 9 Pie e tra questi vi è pure LG V30 ThinQ, che ha ricevuto una versione beta dell'OS L'articolo E anche LG V30 ottiene una versione beta di Android 9 Pie: ecco com’è in video proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta - Samsung Galaxy Xcover 4 in versione stabile : ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta mentre Samsung Galaxy Xcover 4 la versione definitiva con l'interfaccia Samsung One UI L'articolo ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta, Samsung Galaxy Xcover 4 in versione stabile proviene da TuttoAndroid.

Ottime notizie per Xiaomi Mi 9 : ecco Android Q Beta in versione Priority Experience : La versione Priority Experience di Android Q Beta per Xiaomi Mi 9 è in roll out in Cina. ecco qualche screenshot e le indicazioni su come scaricarla per i Beta tester e non solo. L'articolo Ottime notizie per Xiaomi Mi 9: ecco Android Q Beta in versione Priority Experience proviene da TuttoAndroid.

Vodafone rende disponibile l’assistente digitale TOBi anche in versione RCS per Android : Vodafone ha deciso di rendere disponibile anche in versione RCS, per i soli utenti Android, il proprio assistente digitale TOBi. L'articolo Vodafone rende disponibile l’assistente digitale TOBi anche in versione RCS per Android proviene da TuttoAndroid.