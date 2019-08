Ecco perché Samsung Galaxy Watch Active 2 non potrà farvi un elettrocardiogramma al lancio

Milano - caccia Tornado sorvolano la città a bassa quota dietro un aereo : Ecco perché : Tre aerei militari hanno sorvolato questa mattina il cielo sopra Milano. Due caccia Tornado hanno scortato un aereo da trasporto C-130, sorvolando attorno alle 10 il capoluogo lombardo. L’Aeronautica Militare ha spiegato che si è trattato di una attività tecnico-addestrativa, “avvenuta nel pieno rispetto delle normative del volo e coordinata con le autorità e gli enti civili competenti del capoluogo lombardo”. Nell’ambito del volo ...

Caro Salvini - Ecco perché non esiste un complotto contro le sigarette elettroniche : (foto: Getty Images) Nei giorni scorsi, un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità sul fumo ha definito le sigarette elettroniche dannose per la salute, lanciando un appello affinché vengano regolamentate. Nella mattinata del 1° agosto, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ripreso la notizia sui suoi canali social, fingendo di chiedere il parere dei suoi follower e, in realtà, adombrando una presunta cospirazione di ...

Icardi e Inter - fate pace : Ecco perché è la scelta più logica : Premessa: leggete queste poche righe senza preconcetti («io lo amo e non mi Interessa altro», «io lo odio e non mi Interessa altro») e, infine, diteci voi se hanno senso oppure no. Fine della premessa. La differenza tra Mauro Icardi e gli altri protagonisti del mondo pallonaro è che lui, nel bene e

Acqua e limone nella dieta per dimagrire - un bicchiere di salute : Ecco perchè : Acqua e limone nella dieta per dimagrire: un bicchiere di salute. Il limone è noto da sempre per le proprietà benefiche che da all’organismo.

Data economy per la Borsa Uk Guerra a Bloomberg. Ecco perché : Il gruppo borsistico britannico London Stock Exchange ha annunciato di aver raggiunto i termini definitivi di un accordo per acquisire Refinitiv, societa' fornitrice di dati sui mercati finanziari. L'accordo è stato raggiunto con una serie di fondi di investimento affiliati a Blackstone e con Thomson Reuters. La transazione ha un valore di impresa di circa 27 miliardi di dollari ed e' ora soggetta a una serie di via libera ...

Kelly McGillis : «Vecchia e grassa. Ecco perché non sarò nel nuovo Top Gun» : True GunFull Metal GunCharlie Sheen Come si diventa MaverickTom "Iceman" KazinskyMaverick e Iceman si odiavano davveroCome s'impara a cavalcare una Kawasaki Conati da starGoose, il più forte di tuttiTom, altro che Ufficiale e GentiluomoL'aereo di Maverick Tony Scott verso la luceUn regista triplicemente a rischioLa scuola Top Gun La prima regola di Top Gun è che non si parla di Top GunIl bacio sotto la grande palmaUn ragazzo pieno di ...

Uomini e Donne News : Giulia Cavaglia ha Mentito a Tutti! Ecco Perchè! : Giulia Cavaglià, protagonista dell’ultima stagione Uomini e Donne Trono Classico, ha detto addio in breve tempo al suo fidanzato Manuel Galiano. Poche ore fa l’ex tronista voleva far ricadere le colpe su di lui, ma la verità è un’altra! Giulia Cavaglià non convince: Ecco perché! Raffaella Mennoia, sulla scia di ciò che è accaduto dopo la scelta a Uomini e Donne Classico di Giulia Cavaglia, cerca di indagare per capire che cosa ...

Ecco perché Google si sta sbarazzando dell’app Android Auto per smartphone : Google vuole sbarazzarsi dell'app per lo smartphone visto che verrà sostituita dalla modalità guida di Google Assistant con un'interfaccia completamente nuova, inoltre Android Auto si sta sempre più specializzando per i display per Auto. L'articolo Ecco perché Google si sta sbarazzando dell’app Android Auto per smartphone proviene da TuttoAndroid.

Formula 1 – Verstappen via dalla Red Bull? Horner per nulla allarmato : “sono tranquillissimo - Ecco perchè” : Christian Horner sereno sulla situazione di Verstappen: il team principal della Red Bull per nulla allarmato su un possibile addio dell’olandese Nelle ultime ore ha fatto clamore uno scoop davvero incredibile, secondo il quale la Ferrari avrebbe rifiutato le proposte di Verstappen ed Hamilton, preferendo di puntare sul giovane Leclerc. In molti, dunque, si sono domandati se il pilota olandese della Red Bull si sia stancato del suo ...

Carabiniere ucciso - parla l'uomo dello zaino : "Ecco perché ho chiamato il 112" : Attraverso il suo legale di fiducia Sergio Brugiatelli racconta la sua versione dei fatti: "Non sono né un intermediario di...

Naomi Campbell choc : "Non mi hanno fatto entrare perché nera" - Ecco chi smaschera : Naomi Campbell racconta alla rivista Paris Match di essere stata vittima di uno spiacevole rifiuto a sfondo razzista. "Un episodio rivoltante". Non usa mezzi termini la bellissima ex modella. "Ero di recente in una cittadina del sud della Francia, durante il festival di Cannes, dove io e una mia ami

Fiorentina - Boateng e Lirola arrivati in Toscana : “Ecco perché abbiamo scelto i viola” : Kevinc Prince Boateng e Pol Lirola sono arrivati a Firenze: svolgeranno le visite mediche e metteranno poi la firma sul contratto che li legherà alla squadra viola. “Sono felice. perché ho scelto la Fiorentina? Per il progetto, ho visto quanto mi volevano. Hanno fatto un po’ di pressione per avermi qua. E’ una cosa importante, vista anche la mia età“, le parole dell’ex centrocampista di Sassuolo e ...

MotoGp - Valentino Rossi lancia già uno sguardo al 2020 : “Ecco perché sarà importante il week-end di Brno” : Il Dottore ha sottolineato come sia fondamentale approcciare bene il week-end di Brno, che proseguirà con una sessione di test da svolgere sempre sul tracciato ceco La sosta ormai è alle spalle, così come la deludente prima parte di stagione. Valentino Rossi ha ricaricato le pile, partecipando anche al matrimonio di Uccio che, pochi giorni fa, ha sposato la sua Pamela a Tavullia. AFP/LaPresse Adesso però non c’è più tempo per i ...

Beautiful - anticipazioni USA : HOPE felice - STEFFY disperata. Ecco perché : anticipazioni americane Beautiful: SCAMBIO DI CULLE, la verità e le prime conseguenze! Le prossime puntate americane di Beautiful, dopo la rivelazione della verità sullo scambio di culle, si concentreranno sulle immediate conseguenze che avrà lo scoprire che la piccola Phoebe Forrester, adottata da STEFFY, è in realtà Beth Spencer, la figlia che HOPE e Liam credevano essere nata morta durante un parto prematuro. Iniziamo proprio dalle due ...