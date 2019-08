Come riconoscere il pesce fresco in questi 30 giorni di fermo pesca

Fonte : agi

(Di giovedì 1 agosto 2019) Dal 29 luglio è scattato il blocco dellanei mari italiani. Non dappertutto, si procede a zone, ma per 30sarà impossibile mangiareproveniente dalle aree interessate dallo stop. L'obiettivo della misura è quello di proteggere durante il periodo della riproduzione le specie marine più comuni sui banchi. Con buona pace dei turisti che proprio in estate affollano i litorali italiani buttandosi a capofitto in abbuffate di. Ilinteresserà per primo l'Adriatico. Secondo Coldiretti, i pescherecci resteranno nei porti per 30consecutivi, dal 29 luglio fino al 27 agosto dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, dall'Emilia Romagna fino a parte delle Marche e della Puglia. Il blocco inizialmente varrà infatti da Trieste ad Ancona e da Bari a Manfredonia, mentre lungo l'Adriatico nel tratto da San Benedetto e Termoli le attività si fermeranno il ...

alessiobae : RT @mikashands: Alessandro sta segnando record STORICI nel panorama musicale italiano e questo bisogna riconoscerlo esattamente come bisogn… - sarahfarouqi : RT @mikashands: Alessandro sta segnando record STORICI nel panorama musicale italiano e questo bisogna riconoscerlo esattamente come bisogn… - shayftsel : RT @mikashands: Alessandro sta segnando record STORICI nel panorama musicale italiano e questo bisogna riconoscerlo esattamente come bisogn… -