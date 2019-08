Basket femminile | Cecilia Zandalasini non giocherà in WNBA quest’anno per recuperare dai

Fonte : oasport

(Di giovedì 1 agosto 2019) Non vedremogiocare con le Minnesota Lynx, in, per quest’estate. A comunicare la notizia è stata, all’interno di una conferenza stampa, la coach della franchigia di Minneapolis (quattro titoli in bacheca, l’ultimo nel 2017) Cheryl Reeve. La decisione è arrivata allo scopo di consentire la completa ripresa della giocatrice dai problemi alla caviglia che l’hanno tenuta ferma per buona parte della preparazione agli Europei, ed evidentemente mai del tutto riassorbiti. Questa decisione riafferma una mentalità sempre più imperante negli Stati Uniti. Dall’altra parte dell’Oceano, infatti, è sempre più marcata la tendenza a non rischiare, in nessun modo e per nessun motivo, un giocatore prima delle effettive possibilità di rientro (principio riaffermato in misura ancora maggiore dal gravissimo infortunio di Kevin Durant nelle NBA ...

