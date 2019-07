Un' app per fare amicizia oltre Facebook?

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2019) In un mondo social spaccato a metà tra le app dell'universoe l'elenco sterminato di piattaforme dedicate al dating per conoscere ragazze e organizzare appuntamenti, mancava un'applicazione che stesse nel mezzo: una community che non servisse per impicciarsi nella vita degli amici o per organizzare un appuntamento, ma dedicata soltanto a chi vuole. Si chiama Friendness ed è un'idea tutta italiana pensata per mettere in contatto un piccolo gruppo di persone con alcuni interessi comuni. Chi è in cerca di nuove amicizie può trovare in chat altre persone che hanno voglia di attivare rapporti inediti: ogni utente dell’applicazione indica la sua disponibilità a uscire per bere qualcosa, prendere un caffè o mangiare un boccone entro un’area selezionata da lui stesso in base alla sua volontà di spostarsi. Basta registrarsi sull'app per entrare automaticamente in un gruppo ...

