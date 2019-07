PSG | Leonardo ci prova | vuole convincere Neymar a restare

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Non è andata proprio come ci si aspettava. Il passaggio dial PSG, il più costoso finora della storia del calcio, avrebbe dovuto permettere ai francesi di fare la voce grossa in Europa. Ma tra infortuni (troppi) e screzi vari, il rapporto tra il brasiliano e i parigini si è incrinato, sino ad una rottura quasi definitiva. Alla finestra sempre il Barcellona, dove ‘O Ney’ gradirebbe tornare, mentre sembra non stare in piedi l’ipotesi Juve. Nel frattempo,il ‘colpo di coda’:l’attaccante a cambiare idea e rimanere al PSG. Questo quanto afferma nelle pagine odierne ‘Le Parisien‘. L’ex dirigente del Milan è in Cina, a Shenzen, dove incontrerà appunto. Secondo il quotidiano parigino, il calciatore si è mostrato di nuovo sorridente in pubblico, frutto anche delle buone notizie extra-calcio ...

